L’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Imperia celebra quest’anno il suo trentesimo anniversario, das Jubiläum, con una serata di musica in programma domani alle 21.30 all’Auditorium della Camera di Commercio.



L’evento, organizzato dal Comune di Imperia e dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco, vuole omaggiare una personalità che con il proprio operato ha promosso lo scambio culturale tra Italia e Germania.

Per questa edizione l’importante onorificenza verrà consegnata all’Europarlamentare Andreas Schwab.

L’appuntamento è per domani sera, giovedì 29 settembre alle ore 21.30, nella cornice dell’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia; nell’occasione la scultura dell’artista tedesca Carin Grudda, la Blaue Blume (il Fiore Azzurro), si tingerà d’oro per l’importante anniversario.

La serata verrà allietata da un elegante repertorio musicale a cura di Enrico Di Crosta e Piera Raineri che accompagneranno il concerto della soprano Angelica Cirillo.



“Per noi dell’ICIT è importante celebrare i rapporti che legano l’Italia e la Germania. La consegna del premio da parte del Sindaco Claudio Scajola all’europarlamentare Andreas Schwab ci rende orgogliosi, tanto più che questo momento di confronto andrà a consolidare i rapporti tra la provincia di Imperia e la ricca comunità di tedeschi che vive nel nostro territorio. Siamo altrettanto lusingati e onorati della presenza alla manifestazione della console tedesca Ingrid Jung, che si tratterà a Imperia anche il giorno successivo per far visita alla sede dell’ICIT” dichiara la presidente dell’ICIT Stefania Modesti.



“Il nostro obbiettivo è dare valore al legame che unisce l’Italia alla Germania. Sono molti i cittadini tedeschi che amano la nostra terra, lavoriamo con il Sindaco Claudio Scajola per accrescere la qualità di questo rapporto, offrendo loro non solamente l’impatto visivo di una bella città, ma anche creando eventi di primo piano. Questa è una buona iniziativa fatta insieme all’Istituto Italo Tedesco” così l’Assessore Simone Vassallo.