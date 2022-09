Sta per prendere il via una lunga serie di appuntamenti ricreativi, didattici e culturali pensati appositamente per i ragazzi, i bambini e le loro famiglie. Le attività coprono un arco temporale che va da ottobre a maggio del prossimo anno e si dividono in proposte distinte ma collegate tra loro per le finalità: una rassegna teatrale per le famiglie, laboratori di avvicinamento al teatro per bambini e ragazzi, corsi di formazione per insegnanti, famiglie e ragazzi delle scuole superiori, fornitura di materiale per attività teatrale agli asili nido e alle scuole dell’infanziae ancora laboratori educativi e didattici per bambini.

Si parte sabato 15 ottobre con il primo appuntamento de Il Viaggio nel Tempo e le attività saranno strutturate su diversi luoghi della cultura: Museo dei Campionissimi, Teatro Marenco e suo ridotto, Centro Famiglie dell’Asilo Nido Girasole e Punto Giovani. Il Teatro, il Centro Famiglie e il Punto Giovani ospiteranno le azioni finanziate con il progetto Attori|Musicisti|Mercanti|Corsari. Il teatro restituito: opportunità per la comunità, a favore della crescita sociale e della formazione sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Luoghi della Cultura e da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino nell’ambito del Bando Note e Sipari, mentre al Museo dei Campionissimi si svolgerà, per il secondo anno, un percorso educativo/didattico annuale con una serie di appuntamenti per i bambini tra i 6 e gli 11 anni.

«Il progetto Attori|Musicisti|Mercanti|Corsari è finanziato dalla Compagnia di San Paolo e offre alle famiglie e ai bambini e ragazzi la possibilità di usufruire degli spazi museali e teatrali sotto una diversa luce – commenta la dott.ssa Lorenza Monocchio Dirigente del Settore di riferimento – Il linguaggio teatrale come produzione e creazione in questo progetto è usato in un’ottica di rete tra i luoghi deputati all’istruzione, alla cultura e al turismo».

Questa programmazione è l’alternativa diversa e distante dalle solite domeniche: le arti performative e visive offrono esperienze nuove e soddisfacenti volte a migliorare lo “stare insieme” e le relazioni famigliari.

LA DOMENICA DEI BAMBINI (RASSEGNA TEATRALE)

Dopo il successo della scorsa stagione, torna la rassegna dedicata alla fascia di età dai 4 ai 14 anni. Dal 6 novembre, otto appuntamenti pomeridiani al Teatro Marenco con compagnie professioniste e specializzate nel teatro per bambini e ragazzi. Ingresso gratuito, senza prenotazione; inizio spettacoli alle ore 17.

6 novembre 2022 ● FRITÒLE & CIACÒLE

di Francesca Zoccarato, con Matteo Curatella, Guillame Hotz, Monica Vignetti, Dadde Visconti, Francesca Zoccarato; costumi: Lidia Maestrello; scenografia: Dadde Visconti; pupazzi: Saskia Menting, Salvatore Fiorini

4 dicembre 2022 ● LA BELLA FIORDALISO E LA STREGA TROVINA

burattini a guanto in baracca, di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri, burattini e oggetti scenici: James Davies, effetti sonori: Silvia De Bastiani

26 dicembre 2022 ● IL TRENO DEI FOLLETTI DI NATALE

di Federica Sassaroli

15 gennaio 2023 ● PELLE D’OCA

di Dario de Falco con Annalisa Arione e Dario de Falco

29 gennaio 2023 ● LA PRINCIPESSA CAPRICCIO

Teatro in Trambusto, di e con Francesca Zoccarato e Matteo Curatella; regia di Dadde Visconti

19 febbraio 2023 ● IL GRUFFALO’

musical produzione Fondazione AIDA, regia e adattamento teatrale Manuel Renga, Adattamento drammaturgico Pino Costalunga, tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler

5 marzo 2023 ● PIRU’ DEMONI E DENARI

spettacolo di burattini a guanto in baracca; creazione, allestimento e animazione: Walter Broggini; burattini: Walter Broggini; costumi: Elide Bolognini; scenografia ed accessori di scena: Attilio Broggini

19 marzo 2023 ● SOLITARIUM

una produzione di Teatrodistinto, con Adrien Borruat, Chloé Ressot, ideato e diretto da Daniel Gol

Sono inclusi nella rassegna teatrale anche una serie di laboratori che si terranno presso il ridotto del Teatro Marenco di sabato pomeriggio (ore 16,30)

19/11 e 18/03 ● PAROLE E SASSI

La storia di Antigone in un racconto-laboratorio per le nuove generazioni (8-10 anni). Da un progetto di Letizia Quintavalla (Collettivo Antigone), con Alice Bescapè. In collaborazione con Hortus Conclusus 2022

21/01 e 18/02 ● LE BONTA’ DEL PIANETA VERDE

Spettacolo e laboratorio di educazione al cibo e al riciclo (5-10 anni). Di e con Elena Forlino

3 e 17/12 | 04/02 e 04/03 ● A GIOCAR DENTRO LE STORIE

Laboratorio di teatro a partire dagli albi illustrati, per bambini (4-7 anni). Di e con Ilaria Saccà

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E FAMIGLIE

L’obiettivo del progetto è quello di fornire un valido supporto metodologico ed educativo agli operatori della prima infanzia e, tramite un linguaggio divulgativo, a famiglie e associazioni. Presso il Centro Famiglie Asilo Nido Girasole, via Robotti 9, Novi Ligure (Al).

COSA OSSERVARE, COME OSSERVARE, COSA FARE. Saper osservare per intercettare precocemente le problematiche della crescita. Docente: Dott. Luca Sangiovanni

Date: 20, 26/10 | 9, 16, 23, 30/11 (dalle 17 alle 19) – codice S.O.F.I.A. 73369

COSA OSSERVARE, COME OSSERVARE, COSA FARE. Saper osservare per intercettare precocemente le problematiche della crescita. SPAZIO PER ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE

Date: 19, 26 novembre | 3 dicembre (dalle 9,30 alle 12,30) + 3 Spazi di confronto individuali

L’INSEGNANTE IN SCENA. Strumenti teatrali per una didattica emozionale

docente Federica Sassaroli.

Date: da lunedì 9 gennaio, 5 appuntamenti ogni lunedì dalle 17 alle 19 – codice S.O.F.I.A. 76367

ANIMALI DA PALCOSCENICO. Creazione di animazioni teatrali con l’uso di hand-muppets in progetti educativi e didattici; docente Federica Sassaroli;

date: da mercoledì 11 gennaio, 5 appuntamenti ogni mercoledì dalle 17 alle 19 – codice S.O.F.I.A. 76368

CORSO DI SCENOGRAFIA E SCENOTECNICA PER LE SCUOLE SUPERIORI

tenuto da Francesca Mazzarello, presso il Punto Giovani di Novi Ligure (Biblioteca Civica, via Marconi 66) dalle 15 alle 18;

primo modulo: 3/10/17/24 febbraio e 3 marzo; secondo modulo: 14/21/28 aprile, 5/12 maggio

IL VIAGGIO NEL TEMPO (LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI)

Dal 15 ottobre al Museo dei Campionissimi (sabato dalle ore 16 alle 18), per i bambini della scuola primaria (età 6-11 anni) verranno svolti laboratori sulle scoperte e gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra storia. Il Museo vissuto come esperienza educativa che aiuta a imparare e studiare divertendosi in collaborazione con Gli Animattori. Questo il programma:

15 ottobre 2022 ● L’Antico Egitto

29 ottobre 2022 ● L’invenzione del telefono

12 novembre 2022 ● Napoleone Bonaparte

26 novembre 2022 ● Merenda in giallo

10 dicembre 2022 ● L’invenzione del treno

14 gennaio 2023 ● I mammut e le Ere Glaciali

28 gennaio 2023 ● L’invenzione della pizza

11 febbraio 2023 ● Gli antichi Greci

25 febbraio 2023 ● Merenda in giallo

11 marzo 2023 ● Gli antichi Romani

25 marzo 2023 ● Una notte al museo

22 aprile 2023 ● Giotto e il cerchio perfetto

13 maggio 2023 ● I Vichinghi

27 maggio 2023 ● Una notte al museo

Per informazioni: Museo dei Campionissimi, viale dei Campionissimi, 2 – Novi Ligure INFO: Tel. 0143 772 266/230

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.museodeicampionissimi.it