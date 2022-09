Nella giornata di sabato scorso gli agenti della Volante della polizia di stato del Commissariato di Sanremo traevano in arresto un uomo per stalking dopo diversi interventi effettuati anche nello stesso giorno, allorquando l’uomo minacciava di togliere la vita alla propria ex e portar via i figli nati dalla loro unione.

L’ intervento segnalato al 112 N.U.E veniva da subito trattato dagli operatori del Controllo del Territorio, secondo la procedura prevista per il “codice rosso”.

Mentre la denunciante si trovava presso gli uffici del Commissariato per la formalizzazione della querela, la Volante si dava alla ricerca dell’uomo che telefonicamente aveva posto in essere un condotta persecutoria e minatoria nei confronti dalla ex compagna (centinaia di telefonate e messaggi in pochi minuti) facendo nascere nella stessa anche un forte stato d’ansia e una concreta paura per la propria incolumità, quella dei figli e degli altri familiari a lei vicini.

Quando l’uomo si ripresentava presso l’abitazione della vittima, gli operatori della Volante intervenivano immediatamente; difatti lo trovavano sul posto mentre dava calci e pugni alla porta per sfondarla e farsi ragione. Solo il provvidenziale arrivo degli agenti impediva il peggio traendo l’uomo in arresto per stalking e conducendolo in carcere.

L’arrestato, un romeno di anni 25, messo immediatamente a disposizione dell’Ag che ne convalidava l’arresto e disponeva la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi frequentati dalla vittima.