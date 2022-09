La prima decade di settembre ha portato una ventata di novità al Comando Provinciale di Imperia con l’assegnazione di quattro nuovi Ufficiali giunti nei giorni scorsi, “operativi” da stamattina.

Il Reparto Operativo sarà guidato dal Tenente Colonnello Antonino Chiofalo. Genovese, 53 anni, laureato in Lettere Moderne ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, è nell’Arma dal 1994. Proviene da Egna (BZ), dove ha comandato la Compagnia dal 2017; in precedenza è stato alla Compagnia di Viadana (MN), al 7° Rgt. “Trentino Alto Adige” di Laives (svolgendo anche due missioni in Afghanistan), al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alassio.

Il Nucleo Investigativo accoglie il Maggiore Antonio De Rosa, 44 anni, originario di Benevento, laureato in Giurisprudenza all’Università di Benevento. È nell’Arma dal 1998 ed ha lavorato esclusivamente in Italia meridionale: Torre del Greco (NA), Mercato San Severino (SA), Potenza, Matera e Tricarico (MT), città da cui proviene e dove dal 2017 ha comandato la locale Compagnia.

Nuovo innesto anche al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Imperia, che sarà comandato dal Capitano Maurizio Mistretta, 39enne torinese. Laureato in Scienze Strategiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, arruolatosi nell’Arma nel 2007, proviene dalla Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma/Fiumicino; In precedenza, ha lavorato nell’hinterland milanese, nel capoluogo piemontese e nel capoluogo ligure.

Anche a Ventimiglia il Nucleo Operativo e Radiomobile ha un nuovo Comandante: si tratta del Tenente Maurizio Loiacono, originario di Torino, 58enne originario di Torino. La sua carriera – iniziata nel 1986 alla Scuola Sottufficiali di Velletri; laureato in Scienze Politiche con indirizzo in Relazioni Internazionali – è stato impegnato in diversi incarichi assunti prevalentemente in Liguria e Piemonte, nonché in numerosi ambiti internazionali quali Bosnia, Kosovo, Iraq, Afghanistan e medio oriente, sempre con incarichi a connotazione operativa.

Gli Ufficiali neo giunti sostituiscono rispettivamente il Ten. Col. Pier Enrico Burri, destinato a Roma; il Cap. Vincenzo Spataro, che andrà in Veneto; il Cap. Antonino Miceli, che ha già iniziato il proprio servizio a Torino; il Cap. Maria Rosaria Paduano, destinata a un comparto di specialità dell’Arma in Abruzzo.