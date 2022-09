Sabato e domenica 1° e 2 ottobre a Pontecurone, in occasione della festa di “Autunniamo”, il grande fotografo Gaston Jung, di origine svizzera, che ha trovato il suo buen retiro sulle colline tortonesi, dove vive da alcuni anni insieme ai suoi amati cavalli, espone presso la Sala Polifunzionale del Comune in via Emilia n.76 una straordinaria raccolta dei suoi più famosi scatti. Una rassegna che il maestro Jung ha voluto dedicare al paese, che in occasione di Autunniamo si veste di colori, sapori, immagini, luci ed atmosfere festose. Non è un caso infatti che l'artista abbia scelto di esporre soprattutto fotografie di attimi di vita dei più importanti circhi del mondo, cogliendo con straordinaria sensibilità la magia e l'unicità dell'universo circense. “Ho cominciato ad amare il circo più di sessant'anni fa, quando, ancora ragazzo, volli vivere la vita dei circensi facendo per un certo periodo l'acrobata e anche il clown”, afferma Jung. Un'esistenza ricca di successi e soddisfazioni quella di Gaston Jung, che lo ha portato a fotografare persone famose, ad esporre in molte città del mondo e a realizzare tanti calendari artistici per importantissime aziende. L'iniziativa dell'esposizione, patrocinata dalla Biblioteca “S. Castelli”, è dei volontari della Protezione civile del paese per tramite del dott. Matteo Ferrarotti, veterinario amico del maestro.

