Mancano solo due giorni all’inizio della OktoBEERfest di San Bartolomeo al Mare. Venerdì, sabato e domenica – a partire dalle 18.00 – piazza Torre Santa Maria si colorerà di bianco e di azzurro, con i colori bavaresi, per dare il benvenuto a tutti gli amanti della birra, dei piatti tipici della Baviera e della musica dal vivo: un intero weekend dedicato allo street food a tema, a un’accurata selezione di birre, al dj set e alla musica rock suonata dal vivo da tre band locali. Protagonisti dell’iniziativa, organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, saranno i commercianti di San Bartolomeo al Mare Ai Secoli Bui, Bar Roberta (in collaborazione con A Mè Töa), C’era una volta, Il Baretto, La Lampara e Tirovino, con la preziosa collaborazione dell’Associazione San Matteo. Per tutto il weekend la cena sarà servita in piazza Torre Santa Maria, in salsa ligure-bavarese: dal panfritto con salumi all’hotdog con crauti, dalla frittura di pesce al goulash, dalle salamelle alle rostelle, passando per gli spiedini di pollo speziato e la salsiccia. Non mancherà ovviamente la birra, che accontenterà tutti i palati finendo anche nel dessert, con l’immancabile birramisù.

Il via venerdì 30 settembre con l’apertura degli stand gastronomici prevista per le 18.00 e annunciata dal dj set di El Coach & Mr Pink che farà da sottofondo ai primi partecipanti all’iniziativa. Alle 21.00 si passerà alla musica dal vivo con La Premiata Banda, gruppo che propone cover di pezzi della tradizione musicale italiana e straniera arrangiati in chiave folk e gipsy con un sound travolgente capace di coinvolgere e scatenare il pubblico.

Stesso programma per sabato 1 ottobre, con lo street food dei commercianti e il dj set di El Coach & Mr Pink, seguito dalla musica dal vivo alle ore 21.00. Sabato toccherà ai Rock and Roll Boys con un repertorio di classici degli anni 50/60 e qualche chicca degli anni 70/80 che caratterizzeranno la serata centrale dell’OktoBEERfest appassionando il pubblico di tutte le età con gli intramontabili brani che hanno segnato la storia della musica rock internazionale.

Domenica 2 ottobre ultima serata in compagnia dei commercianti di San Bartolomeo al Mare e dei loro piatti. Salutano l’OktoBEERfest 2022 i Black Rain, band che propone una serata tributo al sound di Seattle degli anni 90. Come per le due sere precedenti, l’apertura degli stand gastronomici è prevista per le 18.00: musica e intrattenimento continueranno fino a mezzanotte circa.

OktoBEERfest di San Bartolomeo al Mare

Piazza Torre Santa Maria

Venerdì 30 settembre

Ore 18:00 apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink

Ore 21:00 musica dal vivo: La Premiata Banda

Sabato 1 ottobre

Ore 18:00 apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink

Ore 21:00 musica dal vivo: Rock and roll boys

Domenica 2 ottobre

Ore 18:00 apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink

Ore 21:00 musica dal vivo: Black Rain