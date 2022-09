Una grande serata di sport a Voghera: L’ASD Atletica Iriense, in collaborazione con il Comune di Voghera – Assessorato Sport e Tempo Libero – ha organizzato una conferenza dal titolo “Serata con il Campione – Lo Sport ieri…e domani?”, in programma Giovedì 29 Settembre, con inizio alle ore 20:30 presso la Sala “Maffeo Zonca” di Via Emilia, 126.

Il grande ospite della serata sarà Stefano Baldini, Campione Olimpionico della Maratona di Atene 2004 e due volte Campione Europeo. Sono previsti nel corso dell’evento gli interventi di Oscar Campari, Consigliere Nazionale FIDAL Roma e Claudio Baschiera, Presidente Comitato Provinciale FIDAL Pavia. La conferenza è aperta al pubblico, con ingresso libero.

“Proseguono gli eventi e le iniziative di spessore nella nostra Città – sottolinea l’Assessore allo sport Simona Virgilio -. Siamo molto lieti di ospitare Stefano Baldini, autore di un’impresa indimenticabile nelle Olimpiadi di Atene 2004 che gli è valsa una medaglia d’oro meritatissima nella maratona. Stiamo parlando di un atleta che non ha bisogno di presentazioni, il quale si è laureato, inoltre, Campione Europeo per ben due volte. Si tratta di un appuntamento volto a diffondere la cultura dello sport, aperto a tutti, anche agli studenti, in forma gratuita, e che si inserisce nelle iniziative nella Settimana Europea dello Sport alla quale ha aderito il Comune di Voghera. Un sentito ringraziamento va all’ASD Atletica Iriense per la collaborazione e sinergia costante”.

“Il titolo dell’iniziativa racchiude una domanda suggestiva – spiega il presidente dell’ASD Atletica Iriense Lorenzo Somenzini -. Baldini è stato per diversi anni il responsabile della Federazione Italiana Di Atletica Leggera, e il suo lavoro ha dato i suoi frutti ai recenti Mondiali e agli Europei nei quali alcuni atleti hanno ottenuto delle medaglie per la nostra nazionale. Giovedì sera Baldini spiegherà i metodi utilizzati per aiutare i tecnici a crescere i talenti che abbiamo in Italia, e anche a Voghera. Verranno inoltre presentati i prossimi due eventi imminenti, “Run For Parkinson” di Domenica 2 e “Voghera In Rosa” di Giovedì 6”.