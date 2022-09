Sabato 24 Settembre sarà il Mich Day. La Croce Rossa Italiana Comitato di Voghera, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale – Assessorato Sport e Tempo Libero, organizza il “I° Memorial Massimiliano Michelon”, una partita del cuore a scopo benefico in memoria del collega e volontario della Croce Rossa prematuramente scomparso. L’iniziativa si terrà presso lo Stadio Giovanni Parisi, in via Facchinetti 4.

Il programma prevede, oltre alla partita del cuore, una serie di attività che partiranno al mattino. Dalle ore 10:30 alle 12:30 si terranno le Corazon Gym, sessioni di fitness, a seguire l’ambulanza dei peluches per i bambini e la presenza dell’ambulatorio mobile della Croce Rossa, che effettuerà gli screening cardiologici. Dalle ore 14:30 alle 17:30 andrà in scena il torneo che coinvolgerà la categoria Primi Calci e l’esibizione Street Dancers della family. Dalle ore 18:00 alle 23:00 è in programma il torneo dilettantistico per adulti, che vedrà protagonisti squadre di soccorritori, forze dell’ordine e amici di Massimiliano Michelon. Il ricavato dell’intera giornata sarà utilizzato per acquistare un defibrillatore da donare alla città di Voghera “per far battere il cuore di tutti”.

“Il “Mich Day” ha l’obiettivo di ricordare un punto di riferimento per i giovani che si è speso per la nostra Città in ambito sociale con passione ed entusiasmo – sottolinea l’Assessore allo sport Simona Virgilio -. Lo stadio “Parisi” sarà teatro di un’iniziativa di carattere sportivo, con il calcio, la danza, il fitness e attività di intrattenimento. Verranno coinvolte tutte le fasce di età, sia i giovani che gli adulti. Si tratta di una giornata molto importante anche per lo scopo benefico che ne consegue, dato che il ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore”.

“Abbiamo cercato di racchiudere in una giornata tutto ciò che potesse piacere al nostro indimenticato collega – afferma la presidente di CRI Voghera Chiara Fantin -. Siamo partiti dallo sport, in quanto Massimiliano era un grande tifoso della Vogherese. Ci saranno attività legate al soccorso, poiché era una persona sempre presente in Croce Rossa, e si punta quindi su un discorso legato alla prevenzione con l’obiettivo di evitare inconvenienti spiacevoli, come purtroppo è capitato a lui. L’iniziativa coinciderà con un evento benefico e andrà a conferire un nuovo defibrillatore alla Città di Voghera”.