Sono stati presentati presso la sala Giovani del Teatro civico di Tortona, i risultati del progetto Green YoutHub, finanziato da ANCI e promosso dal Comune di Tortona in partenariato con l’Associazione La Fenice APS, l’Istituto Marconi e l’Associazione Terre di Mezzo, si proponeva di attivare percorsi di protagonismo giovanile per il rilancio del territorio e la ricostruzione del tessuto sociale locale, attraverso la sensibilizzazione e responsabilizzazione alla sostenibilità ambientale. Obiettivo era da un lato rafforzare le competenze dei giovani sul tema della sostenibilità ambientale, dall’altro promuovere opportunità di dialogo strutturato e di partecipazione per la valorizzazione del territorio e la tutela e sostenibilità ambientale, creando così spazi urbani “green” e inclusivi, a misura dei giovani e alla comunità.

Le diverse attività di formazione e sensibilizzazione realizzate nella prima fase progettuale hanno portato dunque alla realizzazione di tavoli di co-progettazione partecipata che hanno visto circa 20 giovani tortonesi confrontarsi ed elaborare una proposta pilota per una delle aree verdi cittadine, i giardini Matteotti nel quartiere Oasi, identificando alcune linee guida generali per rendere Tortona più sostenibile. Ultimo obiettivo era quello di aprire un canale di dialogo tra i giovani tortonesi di Green Youth Hub e il Comune, a partire da proposte concrete di interventi da realizzare per promuovere la sostenibilità del territorio. Per questo, sempre ieri in Biblioteca, c’è stato un confronto con i rappresentanti dell’Amministrazione (erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, l’Assessore alle Politiche giovanili Marzia Damiani e il Consigliere Comunale Nicolò Castellini) e ai tecnici dei settori Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi alla Persona e alla Comunità, oltre al presidente della società Gestione Ambiente Pierpaolo Civeriati.

La scelta dell’area Matteotti è stata effettuata sulla base di alcune considerazioni condivise tra i diversi attori del progetto: si tratta, in primo luogo, di uno spazio verde particolarmente ampio, con numerosi fruitori di età diversa (bambini – area giochi, giovani – campi sportivi e palco, adulti e anziani – bar) e con aree multifunzionali (attività sportive, parco giochi, bar, disponibilità di una tettoia, presenza di reperti archeologici). Inoltre, si trova in una zona periferica della città, che potrebbe trarre particolare beneficio dalla valorizzazione di tale spazio sia in ottica di sostenibilità ambientale che in ottica di fruizione sociale e comunitaria.

Fra le proposte, l’installazione di rastrelliere portabiciclette in corrispondenza degli ingressi; la verniciatura dei cestini in base alla tipologia dei rifiuti per favorire la raccolta differenziata; installazione di posacenere sui pali dei cestini; nuove panchine. Inoltre, viene suggerita la piantumazione di nuovi alberi ed essenze; luci “crepuscolari” attivate da sensori di movimento; la sostituzione del gazebo presente. Sul piano ludico-sportivo si suggerisce la sistemazione delle strutture, in particolare il rifacimento del campo da basket, l’installazione di un gioco “inclusivo” accessibile cioè anche ai minori con disabilità. La sostituzione dei corpi illuminanti con impianti a basso consumo energetico.

Da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione sono stati illustrati alcuni degli interventi già previsti nel prossimo futuro, dando piena disponibilità a esaminare tutte le proposte, compatibilmente con la disponibilità economica dell’ente.