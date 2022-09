Sabato 1 ottobre il centro storico di Tortona si anima grazie al mercato sostenibile e alle associazioni di volontariato.

con la manifestazione “Alla fiera del GAS – 11ma edizione”. Dal mattino in via Emilia i banchetti dei fornitori, produttori, artigiani, hobbisti e associazioni, vi aspettiamo per condividere una giornata all’insegna degli stili di vita sostenibili.

Li accompagnano gli artisti di strada, laboratori artigianali e teatrali, Swap Party e musica.

Seguirà poi nel pomeriggio la GIORNATA DEL VOLONTARIATO

Alle ore 14:30 in piazza Duomo si scopriranno i valori della città con le associazioni del volontariato tortonese.

Partecipazione delle Forze dell’Ordine di Tortona.

Laboratori per grandi e piccini e esperienza sensoriale di guida sicura con la Croce Rossa di Tortona

Info: Comune di Tortona tel. 0131.864208 e-mail: volontariato@comune.tortona.al.it