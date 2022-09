SABATO 1 OTTOBRE

Tortona: in via Emilia ore 9.00/19.00 MERCATO dei produttori biologici e banchetti espositivi degli artigiani e delle associazioni del territorio impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili – incursioni di Clown Jugo e teatro di strada a km 0 a cura di G. A. S. Tortona. 15:30/18:00 COL-LABOR-AZIONE laboratorio di narrazione animata per bambine e bambini per divertirsi e improvvisare presso Libreria Namastè a cura di Elisa Ravetta di Teatro Sociale presente con due laboratori di teatro e giochi collaborativi (info e prenotazioni messaggio whatsapp al n. 3319005190 indicando l’età della/del partecipante). – ore 16.00 SWAP PARTY scambio capi di abbigliamento in buono stato (regolamento sui profili social di G. A. S. Tortona – info messaggio WhatsApp 3497133020) – ore 17:30/19:00 MOMENTO MUSICALE a cura delle 4emotions in via Carducci

Tortona: dalle 14,30 alle 18,30 in piazza Duomo Giornata del Volontariato laboratori per grandi e piccini racconta favole – realizza il nostro logo – colora con noi – musicando – librando – gioco del cane • esperienza sensoriale di guida sicura con la Croce Rossa di Tortona

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Pontecurone: Autunniamo festa con tante manifestazioni

Avolasca: monte Rugrina ore 15:30 inaugurazione Big Bench, a seguire rinfresco con i prodotti locali – per raggiungere la panchina è possibile parcheggiare al cimitero di Palenzona e proseguire con breve passeggiata – info: Comune di Avolasca 0131.876502 (dalle ore 8:30 alle 12:30)

DOMENICA 2 OTTOBRE

Tortona: come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gli allestimenti di vita e lavoro di Casa Barabino dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Sarà inoltre possibile visitare la Gipsoteca “Luigi Aghemo” nei medesimi orari. L’ingresso è gratuito.

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it

Pontecurone: Autunniamo festa con tante manifestazioni