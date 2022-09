Ha preso avvio in questi giorni il dibattito pubblico sul quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) intende realizzare nei prossimi anni per potenziare un collegamento strategico sia per il Paese che per il territorio locale.

Per la definizione del tracciato dell’opera, che attraverserà i territori di Tortona, Pontecurone e Voghera, affiancandosi alla linea storica, come previsto dal Codice dei contratti pubblici, è indetto un Dibattito pubblico per discutere, insieme a istituzioni, cittadini e stakeholder, il progetto e i suoi impatti sul territorio. A riguardo, sono state avviate le prime consultazioni con gli enti territoriali coinvolti – Comuni di Tortona, Pontecurone, Voghera, province di Alessandria e Pavia, Regioni Lombardia e Piemonte – mentre a fine ottobre si svolgeranno incontri pubblici rivolti ai cittadini, stakeholder e a tutti coloro interessati a conoscere e approfondire l’argomento.

Obiettivo del dibattito pubblico (introdotto dal DPCM 76/2018) è infatti illustrare il progetto del quadruplicamento per raccogliere, da tutti i potenziali interessati, osservazioni e proposte utili ai progettisti di Italferr per meglio valutare l’opera e i suoi impatti sul territorio. Il Dibattito pubblico è gestito da un soggetto terzo e indipendente, il Coordinatore del dibattito – Andrea Panzavolta, esperto di facilitazione – che ha il compito di far sì che tutti possano ricevere informazioni chiare ed esaustive sull’opera e proporre osservazioni e contributi relativi a possibili migliorie progettuali.

Il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera è parte del potenziamento ferroviario delle linee Milano-Genova e Torino-Alessandria-Piacenza, un potenziamento necessario per soddisfare gli incrementi di traffico attesi nei prossimi anni. La tratta presenta infatti allo stato attuale un livello vicino alla saturazione, condizionando la circolazione e la regolarità del traffico.

L’opera in particolare è funzionale al potenziamento dell’itinerario Milano – Genova, e alla prossima attivazione del Terzo Valico dei Giovi (Genova-Tortona) che incrementa i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa.

L’intervento comporterà miglioramenti in termini di riduzione dei tempi di percorrenza, incremento della capacità e della sicurezza, opportunità di sviluppo del territorio.

Per la realizzazione dell’opera è stato nominato il Commissario Straordinario Vincenzo Macello, Vice Direttore Generale Network Management Infrastrutture di RFI.

Nel corso degli incontri sul territorio – in programma il 24, 25 e 26 ottobre rispettivamente a Tortona, Pontecurone e Voghera – sarà possibile conoscere i dettagli del progetto e presentare osservazioni e suggerimenti.

Nel frattempo per chi vuole saperne di è disponibile il sito www.dptortonavoghera.it