Martedì 6 settembre 2022 alle ore 17:30 presso la Biblioteca Civica “Francesca Calvo” di Alessandria, sarà inaugurata la mostra “Mitologia Inchiostrata: la mitologia italiana raccontata attraverso l’inchiostrazione a fumetti” di Valentina Tretola, in arte ‘Hutch’.

La mostra di tavole originali è nata da un progetto in collaborazione con Bod_5arts sui social, durante l’evento internazionale chiamato “Inktober”, che si tiene ogni anno on-line ad ottobre e consiste nel dare vita a un’illustrazione al giorno preferibilmente inchiostrata. Il MYTH-ITALIC-TOBER (Mito-italiano-”tober” da ottobre) è stato pensato dagli autori proprio per poter divulgare il più possibile le leggende, i miti e il folklore italiano.

L’autrice delle opere esposte è Valentina Tretola, in arte ‘Hutch’, che dopo aver frequentato il Liceo Artistico di Benevento e la triennale di fumetto a Roma, ha collaborato con Ultra Edizioni e Scuola Romana dei Fumetti ai titoli: “In Casa: storie a fumetti tra quattro mura”; “In Maschera: storie a fumetti dal volto coperto” e “Accattoni, Vitelloni e Zombie. Il Neorealismo rivisitato a fumetti”.

Un’altra sua pubblicazione importante è quella realizzata con il giovane collettivo Draft Comic con cui ha collaborato per dar vita al libro “Arcana”.

Tutte le opere esposte nella mostra sono raccolte in un unico libro intitolato “The Art of October” autoprodotto dall’autrice.

A seguito della collaborazione avviata con l’Associazione ‘ALEcomics’ in occasione dell’istituzione in Biblioteca dell’AFA (Archivio del fumetto alessandrino), un fondo dedicato agli autori (sceneggiatori e disegnatori) nati oppure operanti nel territorio alessandrino, il 3 settembre alle ore 10:30 la Biblioteca Civica parteciperà in Cittadella, nel corso della manifestazione ‘ALEcomics’ alla conferenza stampa di presentazione dell’Archivio, che ha già ricevuto una cospicua donazione di fumetti da parte dell’Associazione. Nel corso della conferenza sarà presentata anche la mostra di tavole originali di Valentina Tretola, allestita dai Volontari del Servizio Civile Universale nell’ottagono al piano terreno della Biblioteca che anticiperà i laboratori didattici per bambini e ragazzi dedicati al fumetto che saranno realizzati nelle Sale Rosse in autunno.

La mostra sarà visitabile sino a venerdì 30 settembre 2022, durante l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Civica:

Lunedì, Mercoledì e Venerdì : 8:30 – 13

Martedì e Giovedì: 8.30-13 / 14 -18

Info: biblioteca.civica@comune.alessandria.it