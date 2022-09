Solo un “abbinamento” su 100mila è quello giusto e può salvare la vita a un paziente in attesa di trapianto. Ecco perché è fondamentale implementare sempre di più le iscrizioni al Registro dei Donatori di Midollo Osseo e per farlo anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera di Alessandria aderisce a Match It Now. Si tratta della settimana nazionale italiana per la donazione di cellule staminali emopoietiche promossa da CNT, CNS, BMDR e dalle Associazioni ADMO, ADOCES e ADISCO con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo gesto.

Dal 17 al 25 settembre i professionisti della Medicina Trasfusionale dell’Ospedale di Alessandria saranno quindi a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni e supporto per compilare il form di registrazione presente sul sito dell’IBMDR e dell’ADMO e terminare l’iscrizione al Registro Italiano. Dopo la pre-iscrizione online, infatti, è necessario completare la procedura in ospedale sottoponendosi a un colloquio anamnestico durante il quale sarà prelevato un campione salivare o di sangue, necessario per ricavare i dati genetici del candidato. Tali dati aiuteranno i professionisti a individuare il migliore donatore compatibile per chi è in attesa di ricevere un trapianto perché affetti da tumori delle cellule del sangue come leucemia, linfomi e mielomi.

Quest’anno, oltre alla disponibilità del personale della Medicina Trasfusionale, sarà possibile effettuare il prelievo anche sabato 17 settembre dalle 10 alle 13 presso il Presidio Riabilitativo Borsalino: in occasione del Borsalino Day, infatti, la Croce Rossa di Cassine sarà presente con l’autoemoteca per permettere sia la donazione di sangue sia la procedura necessaria per diventare possibili donatori di midollo osseo.

Diventare donatori è molto semplice, basta avere i seguenti requisiti: avere tra i 18 e i 35 anni, godere di buona salute e pesare più di 50 kg. Il Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo manterrà poi gli iscritti registrati fino al compimento dei 55 anni.

Tutti coloro che sono interessati possono recarsi nel reparto di Medicina Trasfusionale (Via Venezia 16, piano terra) dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 11.30 previo appuntamento telefonico al numero 0131-206417, con pre-iscrizione online al Registro sul sito https://www.donatoriadmo.org/iscrizione.html. Il personale sanitario della struttura è a disposizione per sciogliere dubbi e incertezze sulle modalità di iscrizione e di una eventuale donazione.