In concomitanza con le Vele d’Epoca, il Circolo Scacchistico Imperiese, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, organizza il 64° Festival Internazionale di Scacchi di Imperia.

Sarà il Palazzetto dello Sport in zona San Lazzaro, a due passi da dove sono ormeggiate le Regine del Mare, ad ospitare il torneo dal 4 all’11 settembre 2022. È già prevista la partecipazione di oltre 120 giocatori, provenienti da tutto il mondo: dalla Francia a Singapore, dalla Svezia alle Filippine.

“Siamo molto soddisfatti perché c’è una grande partecipazione, anche qualificata, con la presenza di cinque grandi maestri internazionali. Dal punto di vista tecnico si prospetta un torneo di ottimo livello”, commenta il presidente del Circolo Scacchistico Imperiese, Giovanni Barbagallo.

“Il Festival Scacchistico è un appuntamento di grande prestigio per la città di Imperia e colgo l’occasione per complimentarmi con il Circolo per l’impegno e l’organizzazione. La concomitanza con le Vele d’Epoca, da quest’anno evento sostenuto dal Ministero del Turismo, ci permetterà di avere in città arrivi da tutto il modo e respirare quel clima internazionale e di slancio turistico al quale stiamo lavorando con il Sindaco e i colleghi dell’Amministrazione”, commenta l’assessore Simone Vassallo.