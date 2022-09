Incidente stradale, ieri pomeriggio, venerdì 2 settembre, nel territorio fra i comuni di Tortona e Pontecurone, con una bambina di circa cinque anni che è rimasta ferita.

E’ accaduto sull’autostrada Torino-Piacenza quando un camper con alla guida il padre della bimba proveniente da Tortona e diretto verso Voghera, secondo la prima sommaria ricostruzione, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha cozzato contro il guard rail sfondandolo. Il camper ha proseguito la sua corsa finendo dritto nel fosso per poi fermarsi in un campo.

All’interno del mezzo, oltre all’uomo ,c’era la moglie di quest’ultimo e due bambine, la più piccola delle quali, quella di circa cinque anni, per fortuna, ha riportato soltanto lievi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno messo in sicurezza il mezzo oltre agli operatori del 118 e della Polizia stradale di Alessandria Ovest per i rilievi del caso

La famiglia, che probabilmente rientrava dalle vacanze, deve ringraziare la fatalità: se il camper si fosse rovesciato o capottato, infatti, il bilancio dello schianto avrebbe potuto essere ben più grave.