Un gruppo di giovani donne e giovani uomini della nostra città, per 12 mesi ha messo a disposizione dei propri concittadini sogni, fatiche e solidarietà attraverso il percorso del Servizio Civile Universale.

Sono stati tanti i ragazzi e le ragazze che hanno costruito ponti di relazioni, dietro al prestito di un libro, aiutando a sveltire l’accesso all’URP comunale, nelle ludoteche, portando la spesa ad anziani in difficoltà, insegnando che un ambiente urbano sano e decoroso fa bene a tutti, comunicando sempre nei gesti quotidiani e con impegno il significato di cittadinanza attiva.

Un anno di attività a favore della propria comunità è terminato e il 15 Settembre alle ore 10 al Giardino Botanico di Via Monteverde 24 si terrà l’incontro/confronto per ringraziare e salutare tutti i volontari di Servizio Civile Universale a conclusione dell’ esperienza nei diversi servizi dell’Amministrazione Comunale.

Sarà l’occasione per rendere noto alla comunità il lavoro svolto attraverso l’esecuzione dei programmi.

Insieme agli Operatori Volontari per l’anno 2021/2022 saranno presenti anche i volontari che hanno preso servizio il 25 maggio 2022 e tutti insieme daranno testimonianza dei significati e delle opportunità offerte dal Servizio Civile del Comune di Alessandria e dagli Enti associati.

Di seguito vengono riportati i progetti ai quali i ragazzi hanno preso parte e le sedi interessate:

PROGRAMMA – Resili-Enti: una rete di servizi per aumentare la resilienza sociale di Alessandria

Inform-Attivi: servizi e attività a supporto della cittadinanza attiva dei giovani. (4 volontari) Sedi: Informagiovani – Piazza Vittorio Veneto n.1 – Alessandria 2 op v

Servizio Lavoro Orientamento e Servizio Civile – piazza Giovanni XXIII n. 6 – Alessandria 2 op v;

Edu-CARE: prendersi cura di una città con la costruzione di una comunità educante. (16 volontari) Sedi: Ludoteca “C’è sole e luna” – via Verona n. 103 – Alessandria 4 op v – Centro Gioco “Il Bianconiglio” – via Gambalera n. 74 – 15122 Alessandria 4 op v – Centro di Riuso Creativo “Remix” – Via Pietro Nenni n. 72 2 op v – Centro Famiglia “Monditondi” – Via Abba Cornaglia n. 29 – Alessandria 2 op v – Soggiorno Borsalino – Corso Alfonso Lamarmora n. 13 – Alessandria 4 op v;

6 il tuo futuro – Giardino botanico “Dina Bellotti” – Via Monteverde n. 24 – Alessandria 6 operatori volontari;

Navigare in Comune 2020 – URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza della Libertà 1 Alessandria 4 operatori volontari;