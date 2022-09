Famoso e preparatissimo autore di romanzi noir, Roberto Centazzo ha presentato sabato 10 alla sala polifunzionale del Comune di Pontecurone il suo ultimo libro, che è già un successo editoriale: Il venditore di cartoline ed. TEA, terzo romanzo della serie “Le storie di Cala Marina”. Autore prolifico e super-premiato, Centazzo ha al suo attivo 25 romanzi, 2 favole e 60 racconti, oltre a short stories (racconti brevi) e testi teatrali.

Ex – muratore, assicuratore e scaricatore, Centazzo, dopo la laurea in giurisprudenza ed un biennio di insegnamento nella scuola, entra nella polizia giudiziaria della procura di Genova e diventa in seguito comandante della Polfer di Savona. Le sue esperienze di vita costituiscono un serbatoio di spunti per “coltivare”, come dice lui, sempre nuove storie, come quelle che vedono spesso protagonista la Squadra speciale “Minestrina in brodo”.

Roberto Centazzo è il 5°protagonista della rassegna “Appuntamento con l’autore”, organizzata dalla Biblioteca “S. Castelli” di Pontecurone in collaborazione col Sistema Bibliotecario Tortonese. Lo scrittore è stato presentato dal Presidente della Commissione di gestione della Biblioteca, prof. Piero Gazzaniga.