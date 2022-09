Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 12:30 di mercoledì 14 settembre. All’ordine del giorno la seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024; la comunicazione del Sindaco relativa al contributo statale 2022 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; la comunicazione del Sindaco relativa al contributo statale 2022 per investimenti destinati all’efficientamento energetico; la mozione presentata dal Consigliere Laura Arimondo in merito alla trasformazione di Rivieracqua s.c.p.a da società consortile in Società per azioni.

Correlati