Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre anche a Cervo le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

Nelle due giornate Cervo aprirà le porte di due siti storici, dove normalmente non è consentito l’accesso al pubblico: Palazzo Viale e il Bastione di Mezzodì saranno visitabili nei medesimi orari del Polo Museale al Castello dei Clavesana, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio l’accesso al Museo sarà gratuito in entrambe le giornate.