“Giochi di legno”, di un tempo e per tutte le età: l’iniziativa di Sabato 24 Settembre nell’ambito del progetto “Voghera Estate e + Insieme”

“Giochi di legno”, di un tempo e per tutte le età è l’iniziativa in programma Sabato 24 Settembre, che si terrà in Piazza Castello a Voghera dalle ore 15:00 alle 23:00. Questa proposta suggestiva rientra nell’ambito del progetto “Voghera E-state E + Insieme”, di cui il Comune di Voghera – assessorato sport e istruzione – ne è il capofila. Il progetto è promosso e finanziato da Regione Lombardia. Epi.co Cooperativa sociale, partner del progetto, propone una serie di attività rivolte a bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni, con l’obiettivo di far scoprire loro i giochi del passato.

“L’iniziativa è molto interessante e costruttiva – sottolinea il Vicesindaco e Assessore allo sport e tempo libero Simona Virgilio -. Le attività proposte, infatti, permettono ai bambini e ai ragazzi di scoprire da vicino i giochi del passato, un intrattenimento sano e piacevole, che allietava le giornate dei loro genitori, dei loro nonni e bisnonni. Si tratta di iniziative di valore, che non perdono mai la loro originalità e unicità. Ringrazio la cooperativa Epi.co. per la proposta attrattiva e per la collaborazione preziosa”.