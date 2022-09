Sabato 24 e domenica 25 settembre il Comune di Imperia, attraverso l’Assessorato alla Cultura, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero della Cultura.

Il tema scelto per questa edizione è il Patrimonio Culturale Sostenibile: un’eredità per il futuro, un argomento che diventa un’opportunità in più per promuovere temi attuali come la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Nell’occasione saranno due le iniziative promosse dal Comune di Imperia nelle sedi museali del M.A.C.I. – Villa Faravelli e di Villa Grock.

Il programma degli appuntamenti messi a calendario comprende le visite guidate al Museo di Arte Contemporanea di Villa Faravelli – Collezione L. Invernizzi e a Villa Grock – Museo del Clown nei seguenti orari:

– M.A.C.I. Villa Faravelli: sabato 24 visita guidata gratuita la mattina dalle 10.00 alle 11.00

– Villa Grock: domenica 25 visita guidata gratuita il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00

In queste giornate Villa Faravelli sarà aperta sabato 24 settembre dalle 9.30 alle 12.30, mentre Villa Grock sarà visitabile domenica 25 dalle 15.00 alle 18.00.

I biglietti sono in vendita presso le stesse sedi museali oltre che online attraverso il sistema di vendita di vivaticket.com.

