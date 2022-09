Finalmente è iniziato l’anno scolastico della piena ripresa!

Così lo considerano tutti gli operatori della scuola, le studentesse e gli studenti.

Quest’anno per il “Marconi” il giorno di inaugurazione delle lezioni è stato particolarmente significativo: tra le otto classi prime, tutte accolte dal Dirigente scolastico Prof. Guido Rosso, dalla prima collaboratrice del Dirigente, Prof.ssa Daniela Franza, e dalle docenti e dai docenti in servizio, ha avuto il giusto rilievo l’ingresso della classe prima del nuovo indirizzo in Trasporti e Logistica che si è soffermata nella biblioteca della sede di viale Einaudi con l’Assessore all’Istruzione della Città di Tortona, Dottoressa Marzia Damiani, prima promotrice del nuovo corso di studi, con l’Ingegner Colombo, in rappresentanza di Autosped G, gruppo Gavio, insieme al Dirigente dell’Istituto che hanno salutato i componenti di una classe apripista per un corso fortemente legato alle esigenze formative del territorio.

Successivamente il Dirigente, con l’Assessore Damiani, dopo il saluto a tutte le altre classi prime, si è spostato nella sede associata “Carbone” dove il saluto alle prime di Amministrazione. Finanza e Marketing e dell’Istituto Professionale per il Commercio ha completato il benvenuto a tutte le classi iniziali della scuola.

Il “Carbone”, oltre all’Assessore Damiani, ha ricevuto il Sindaco di Tortona, Prof. Federico Chiodi e il consigliere provinciale all’edilizia scolastica, Anna Sgheiz, che hanno augurato buon anno scolastico alle studentesse e agli studenti.

