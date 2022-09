La Compagnia Stabile di Vallecrosia “Teatro della Luna”, attiva da quasi 20 anni sul territorio con importanti lavori teatrali di famosi drammaturghi, con il Patrocinio del Comune di Vallecrosia, quest’anno è lieta di affiancare alla sua normale attività di scena, il laboratorio per Adulti “Il Gioco del Teatro”, affidandone la guida all’attrice/doppiatrice e regista Silvia Villa.

La Docente, Dott.ssa in Filosofia, che vanta collaborazioni con il Piccolo Teatro di Milano, Fondazione Giorgio Gaber, il Teatro delle 10 di Torino, anni come cantante e corista, importanti doppiaggi di cartoni animati, film, serie tv nei principali studi di Milano e Roma, e sul territorio ligure ha già realizzato numerosi spettacoli e workshop, spiega con entusiasmo:

“Il Laboratorio nasce per chi abbia voglia di “Mettersi in Gioco”, di sperimentare nuove possibilità espressive e creative con il proprio Corpo e la propria Voce, di far volare libera l’Immaginazione divertendosi ad essere “Altro da Sé”. Dopo questi difficili anni, sentiamo tutti il bisogno di respirare aria fresca, di ristabilire forme di Contatto e di Ascolto, di dare e ricevere Fiducia. Il Teatro può aiutare molto a “Ri-aprirsi all’Altro”. Giocare seriamente ad “uscire da Se stessi” come fanno i bambini, non solo è divertente, ma è anche emozionante e terapeutico: con fantasia e passione, infatti, si nutrono insieme Corpo e Anima” . Questo è lo scopo che ci si propone con questa nuova avventura artistica e umana”.

Il Percorso pedagogico è rivolto a tutti coloro che desiderino iniziare o migliorare la propria formazione attoriale e la propria comunicazione corporea e verbale, attraverso improvvisazioni, esercizi e tecniche dei più grandi Maestri del Teatro e del Doppiaggio.

Giovedì 22 e 29 settembre h 21 si terranno 2 incontri di prova gratuiti e aperti al pubblico nella Sala Polivalente di Vallecrosia- via C. Colombo.

L’inizio del Laboratorio, con frequenza settimanale, si prevede per lunedì 10 ottobre 2022 nella Sede della Compagnia “Teatro della Luna” via Orazio Raimondo – Vallecrosia, con termine a Giugno 2023 e Spettacolo teatrale finale.

Per maggiori informazioni,costi e iscrizioni: +39 347 5446651 – +39 333 2866165

villa.silviannamaria@gmail.com – teatrodellaluna@hotmail.it