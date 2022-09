A metà settembre torna a San Bartolomeo al Mare la tradizionale Festa di San Matteo, giunta alla 63a edizione dopo due anni di stop forzato per via della pandemia. I festeggiamenti si aprono venerdì 16 settembre con la gara di pétanque dedicata a Gigi Ardoino, pilastro dell’Associazione che è venuto recentemente a mancare ma il cui ricordo è ben saldo nel cuore di tutta la comunità. Nel pomeriggio di sabato 17 settembre avranno invece luogo le Moliniadi mentre mercoledì 21 settembre – San Matteo – ci sarà la processione in onore del Santo, a seguito della quale continueranno i festeggiamenti iniziati il 16 con la 47 a edizione di una delle più longeve sagre del ponente ligure.

La gara di pétanque “Memorial Luigi Ardoino” è aperta a tutti con terne a sorteggio. Verso sera, alle ore 19.30, apriranno gli stand gastronomici della 33ma Sagra dello Stoccafisso, per una cena tipica all’insegna della convivialità, prima che si aprano la danze con la Karibe Band (ore 21.00).

Divertimento assicurato per grandi e piccini sabato 17 settembre con la 20ma edizione delle Moliniadi, i giochi per bambini che animano la località di Molino del Fico insieme agli stand gastronomici che aprono alle 19.30 e alla serata danzante a cura dell’orchestra di Rossella Casale.

Mercoledì 21 settembre si terranno le celebrazioni religiose in onore di San Matteo: Santa Messa e processione, a partire dalle ore 16.00. A seguire 47 a Sagra della Quaglia e serata danzante con Paolo Bagnasco Orchestra Spettacolo.

“La 63a edizione della Festa di San Matteo si svolgerà con la soddisfazione di un’emozionata associazione San Matteo, che non vede l’ora di riprendere le sentite tradizioni senza mai dimenticare Domenico Elena e Lorenzo Lisato, due degli otto fondatori, e che rivolge un pensiero affettuoso a Jose e Luigi Ardoino”, dichiara la Presidente, Fabiana Elena.

I festeggiamenti avranno luogo in località Molino del Fico, nell’area manifestazioni al coperto, che garantisce lo svolgimento dell’evento anche in caso di pioggia.