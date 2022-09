Un disastro, di quelli che si sentono a volte in televisione, ma per fortuna, gli occupanti della casa sono rimasti illesi, l’abitazione non ha subito gravi danni ed è ancora agibile, anche se gli 80 metri cubi di terreno che si sono staccati dalla collina e sono finiti contro la casa, non sono stati certamente uno scherzo.

E’ accaduto ieri mattina, alla frazione Bastida di Garbagna, quando l’edificio è stato raggiunto da uno smottamento di terra proveniente dalla collina sovrastante.

Gli abitanti hanno subito dato l’allarme e sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno visionato minuziosamente l’area e hanno rilevato che a provocare lo smottamento del terreo è stata un’infiltrazione di acqua dovuta alla rottura di un tubo della rete dell’acqua potabile.

I pompieri si sono immediatamente attivati facendo intervenire la squadra di Gestione Acqua per provvedere alla riparazione del guasto, poi hanno visionato gli eventuali danni che il terreno ha provocato all’edificio, giungendo alla conclusione che non sussisteva alcun pericolo e la casa quindi è stata ritenuta abitabile.

Dopo circa tre ore di interventi e sopralluoghi i pompieri tortonesi hanno potuto rientrare tranquillamente in sede.