Con la cerimonia odierna nella Sala Giunta del Palazzo di Città, l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha inteso esprimere ufficialmente il plauso dell’intera Comunità locale per l’eccellenza dei risultati sportivi conseguiti nelle scorse settimane dai due giovani alessandrini.

Si tratta di Laurène Kimi Ossin, Medaglia d’oro ai World Taekwondo Cadet Championships di Sofia-Bulgaria (31 luglio 2022) e di Federico Poggio, Medaglia d’argento nei 100 metri Rana agli European Aquatics Championships 2022 di Roma (12 agosto 2022) nonché Semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Accolti dal Sindaco e dall’Assessore allo Sport – che hanno manifestato loro la gratitudine cittadina con il conferimento di una speciale pergamena – i due campioni hanno avuto modo di cogliere quanto le loro recenti gesta atletiche non solo siano importanti per i personali curricula sportivi, ma anche costituiscano un esempio di indubbia eccellenza che, seppur indirettamente, valorizza l’intera Comunità alessandrina e la sua immagine di terra (da sempre) di campioni anche sportivi.

Durante la cerimonia, si è avuto modo di richiamare le peculiarità biografico-sportive alle base dei successi recentemente conseguiti da Laurène Kimi Ossin e da Federico Poggio.

Laurène Kimi Ossin – che vive con la famiglia ad Alessandria e frequenta il Liceo Scientifico-Sportivo “Galileo Galieli” – è nata nel 2008 e ha partecipato al Campionato Mondiale di Taekwondo Cadetti (World Taekwondo Cadet Championship) che si è svolto a Sofia in Bulgaria dal 28 al 31 Luglio scorsi e che ha visto confrontarsi quasi settecento atleti, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, provenienti da 77 Paesi differenti.

Durante la competizione, Laurène Kimi Ossin è stata impegnata in numerosi incontri, in cui si è imposta su tutte le avversarie, dimostrando tecnica eccellente, doti atletiche straordinarie e notevoli capacità tattiche. Vincendo anche in Finale proprio il 31 luglio, si è aggiudicata il gradino più alto del podio, incoronata con la medaglia d’oro di Campionessa del Mondo.

Federico Poggio, nato ad Alessandria, 24anni fa, è stato Semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e ha iniziato il proprio personale percorso di formazione tecnico-sportiva proprio ad Alessandria allenandosi prima alla Scuola di Nuoto e poi in pre-agonistica presso la piscina dello Swimming Club Alessandria.

In questo ultimo anno, dopo aver superato alcuni problemi di carattere fisico, Federico Poggio – che ora sta portando avanti la propria preparazione con ImolaNuoto e il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, lo scorso 12 agosto a Roma, nell’ambito degli European Aquatics Championships 2022, ha ottenuto la Medaglia d’Argento nella disciplina sportiva che da sempre gli è congeniali ossia lo stile “rana”, aggiudicandosi il secondo posto sul podio come vicecampione d’Europa specificamente nei 100 metri Rana.

Alla cerimonia, oltre ai familiari e amici dei due Campioni, relativamente a Laurène Kimi Ossin , erano presenti anche la Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico-Sportivo “Galileo Galieli”, la prof.ssa Lorenza Daglia, e colui l’ha seguita durante tutta la preparazione e la gara mediante la quale è stata incoronata Campionessa mondiale, ossia l’allenatore Anuar Bykovskiy, direttore tecnico della società l’ATC-Alessandria Taekwondo Club Warriors (presente alla cerimonia anche con la Presidente del Club, Antonella Melotti).

Di seguito le motivazioni riportate sulle rispettive pergamene:

Il “grazie” della Città alla Campionessa alessandrina Laurène Kimi Ossin,

Medaglia d’oro ai World Taekwondo Cadet Championships – Sofia (Bulgaria), 31 luglio 2022 –

per aver esaltato,

come giovane talentuosa atleta di “ATC-Alessandria Taekwondo Club Warriors”

e come studentessa

del Liceo Scientifico Sportivo “Galileo Galilei” di Alessandria,

l’eccellenza della tecnica, notevoli capacità tattiche e doti atletiche straordinarie

Il “grazie” della Città a Federico Poggio, Medaglia d’argento nei 100 metri Rana

agli European Aquatics Championships 2022 (Roma, 12 agosto 2022)

e Semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo 2021,

per aver esaltato, forte di straordinarie doti atletiche personali e di un percorso tecnico-formativo

iniziato allo Swimming Club Alessandria e consolidato con ImolaNuoto e il GS Fiamme Azzurre,

l’eccellenza dei giovani Alessandrini anche in campo sportivo,

nell’ambito olimpico, nazionale e internazionale

«Plauso, profonda soddisfazione e sincera gratitudine a Laurène e a Federico a nome dell’intera Comunità alessandrina: sono questi i motivi ispiratori della cerimonia che abbiamo desiderato programmare per la giornata odierna – dichiarano il Sindaco el’Assessore allo Sport di Alessandria –.

Una cerimonia semplice ma dall’innegabile significato simbolico con cui abbiamo sottolineato i valori che, grazie alla attività sportiva svolta da questi giovani campioni alessandrini a così alto livello in discipline olimpiche, sono stati esemplarmente messi in luce e hanno contribuito, indirettamente ma oggettivamente, ad onorare e valorizzare tutta la nostra Comunità locale.

Nel ringraziare dunque questi nostri campioni, desideriamo ringraziare anche tutti i Tecnici, gli Allenatori e le Associazioni Sportive che, nell’impegno costante e quotidiano, rendono possibile la preparazione atletica di tanti giovani alessandrini accompagnandoli fino a risultati della massima rilevanza nazionale, olimpica e internazionale. Come Amministrazione Comunale e mediante l’attività specifica svolta dall’Assessorato allo Sport, sentiamo davvero molto la responsabilità di sostenere e valorizzare al meglio l’intera “dimensione sportiva” della nostra Comunità e auspichiamo che cerimonie come quella odierna, in riferimento a tutte le molteplici discipline sportive che vengono praticate nel territorio comunale, possano ripetersi ancora».