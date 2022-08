Prosegue l’estate di Taggia, con tanti eventi e manifestazioni per tutto agosto. Un mese ricco di musica, cultura, sport, giornate commerciali e tanto divertimento. Il calendario è frutto della sinergia tra l’assessore alle Manifestazioni Barbara Dumarte, i consiglieri comunali Giancarlo Ceresola e Chiara Cerri, gli uffici comunali e le tante associazioni e realtà del territorio.

Si parte questa sera con il grande teatro: una mini-rassegna proposta dal Teatro del Banchero. La prima serata di oggi vede lo spettacolo “Eva” liberamente tratto da ‘Il diario di Eva’ di Mark Twain, con Mariella Speranza e Valeria Puppo, regia e adattamento di Gianni Masella, a cura del Teatro Appeso a un Filo. Appuntamento alle 21.00 all’anfiteatro del Castello.

La seconda serata della rassegna è in programma giovedì 4 agosto, sempre alle 21 al Castello: ‘Vita e boschi’ di e con Pino Petruzzelli a cura del Teatro Ipotesi.

Sempre per le serate legate al teatro, da sottolineare l’appuntamento di venerdì 12 agosto alle 21.00 in piazza Farini a Taggia con il Teatro dell’Albero: ‘Due chiacchiere al parco’.

Grande attesa, poi, per il già annunciato spettacolo di cabaret del 15 agosto. A grande richiesta il comico Maurizio Lastrico farà ridere e divertire il pubblico di piazza Chierotti (ore 21,30). Un evento molto atteso che siamo sicuri sarà la ciliegina sulla torta di un Ferragosto che si preannuncia tutto esaurito.

Ampio spazio alla musica e ai concerti con tante band e realtà locali e non. Primo appuntamento con la Banda Pasquale Anfossi in piazza Chierotti alle 21.00. Si proseguirà con i Nuovi Solidi (5 agosto) e il grande tributo alla disco music anni ’70-’80 dei Libero Arbitrio sabato 6 agosto. Il live sarà impreziosito da continui cambi d’abito a tema e dalle coreografie firmate da Renzo Bergamo (coreografo e ballerino RAI e Mediaset).

Numerosi gli altri concerti in programma: l’Orchestra Sinfonica di Bordighera (8 agosto), Erbagrama (10 agosto), lo spettacolo ‘Te Amo Reggaeton’ (12 agosto), Dj Akatex (15 agosto), Lost in Blues (17 agosto), Juke Box Night (19 agosto), Gianni Rossi con ‘Balliamoci e Cantiamoci l’Estate’ (20 agosto), Openorchestra diretta da Marco Reghezza (21 agosto), Funky Monks (24 agosto).

Nel mese di agosto si festeggerà anche Sant’Isidoro a Levà con una serie di appuntamenti per ogni gusto. Primo evento in programma il 16 agosto con una giornata di sport nel campo sportivo di Regione Borghi, Unoband al parcheggio Lentisco il 24 agosto, teatro dialettale il 25 agosto con la compagnia di Montalto Ligure, serata danzante e torneo ludico il 26 agosto e Dj il giorno seguente. I festeggiamenti di Sant’Isidoro si chiuderanno il 28 agosto con la Santa Messa alle 18.00 e la processione, accompagnati dalla banda Pasquale Anfossi di Taggia, il corteo in costumi tradizionali e la benedizione degli animali.

A Taggia il 27 agosto torna “Sulle orme di San Benedetto”. Il grande evento estivo è giunto alla sua quarta edizione e vedrà finalmente il ritorno dei fuochi artificiali: doppio spettacolo pirotecnico alle 21.15 sul ponte romanico e alle 23.45 sul campanile di Santa Maria del Canneto. La manifestazione sarà arricchita dagli spettacoli teatrali a cura del Comitato San Benedetto e, dalle 18.30, enogastronomia tipica e musica dal vivo nelle vie e nelle piazze di Taggia.

Il giorno precedente, il 26 agosto, andrà in scena la prima edizione della T.N.T. (Taggia Naturun Trail), manifestazione podistica, competitiva e non, di 7 chilometri nel centro storico di Taggia. Alle 20.00 in piazza Garibaldi il concerto dei Senza Ali-B (cover Vasco Rossi).

Un’altra interessante iniziativa legata all’enogastronomia e ai prodotti tipici è quella del Centro Culturale Tabiese che propone una serie di percorsi storico-enogastronomici legati al XVII e XVIII secolo. Gli appuntamenti de ‘La storia nel piatto’ sono in programma alle 21 in piazza Santissima Trinità (17 agosto), in piazza Farini (24 agosto) e in piazza Cavour (31 agosto).

Ben otto le giornate commerciali: ‘Artigianato sotto le stelle’ ad Arma di Taggia a partire dalle 16.00 (4-11-18-25 agosto); sempre ad Arma domenica 7 agosto andrà in scena ‘U giurnu du rebaxiu’ dalle 8.00 alle 20.00; ‘Un mare d’affari’ il 21 agosto ad Arma di Taggia dalle 8.00 alle 21.00; mercatino dell’antiquariato e collezionismo all’ex mercato di Taggia il 21 agosto dalle 8.00 alle 19.00; e la fiera a Taggia in occasione della manifestazione ‘Sulle orme di San Benedetto’ il 27 agosto.