Nella mattinata odierna, personale de Questura di Alessandria, ha provveduto a dare esecuzione al Decreto di sequestro preventivo, emesso dalla locale Autorità Giudiziaria, riguardante l’immobile “Ex Asilo Monserrato”, sito in questa via Santa Maria di Castello civico 1, oggetto di occupazione sine titulo da parte dell’Associazione “Non una di Meno”.

Tale immobile, già nella disponibilità giuridica dell’ ex IPAB “Opere Pie Asili infantili riuniti di Alessandria – Monserrato” non più operante dal settembre 2017 ed in attesa di chiusura , è destinato alla restituzione in favore della Regione Piemonte la quale potrà, una volta ultimata la procedura di estinzione dell’ente benefico, procedere ad ulteriori eventuali assegnazioni del bene.

Sul posto vi è la presenza di una quindicina di attivisti riferibili al sodalizio sopra indicato