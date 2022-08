Venerdì 5 agosto, alle ore 18, nei Giardini Pubblici di Piazza della Vittoria a Cabella Ligure, terzo appuntamento della rassegna “Dalle storie alla storia – terza edizione”.

Sul tema “Migrazioni” sarà presentato il volume dell’Isral, a cura di Bruno Barba e Mariano Santaniello, Migrazioni. La chance della diversità (Falsopiano, 2022), quarto volume della collana Attraversare il tempo. I curatori dialogheranno con Alessandra Ballerini, avvocato dei diritti umani e autrice di uno degli interventi presenti nel libro.

Il libro è il risultato di un’iniziativa culturale e formativa che l’Isral – Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” – ha inteso mettere in campo durante la primavera del 2019 chiamando alcuni dei più autorevoli esperti del fenomeno migratorio, evidentemente intrecciato a quello del razzismo e della conoscenza delle varie differenti culture, convinti che un approccio multidisciplinare sia l’unico in grado di fornire le giuste risposte a problematiche così complesse.

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.