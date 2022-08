La valorizzazione del patrimonio culturale del Romanico, è questo l’obiettivo al centro del nuovo protocollo d’intesa firmato dal Comune di Taggia e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il progetto transfrontaliero, nell’ambito del programma Interreg-Marittimo Italia e Francia, è denominato “Itinera Romanica+” e coinvolge cinque regioni dell’area di cooperazione: Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e PACA (Provenza-Alpi-Costa Azzurra).

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, partner del progetto, ha affidato all’Università di Genova l’individuazione e lo studio di tre itinerari di rilevanza in riferimento allo stile Romanico; un itinerario per ciascuna delle tre province di Imperia, Savona e La Spezia. Taggia farà parte dei percorsi.

“Il protocollo, di sette anni di durata, prevede la realizzazione di una serie di iniziative al fine di realizzare percorsi di collegamento fra i siti di interesse Romanico sulla base di tracciati parzialmente già esistenti quali strade, sentieri trekking, piste ciclabili e ippovie,” spiega Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla Cultura.

“Partecipare a questo ampio e interessante progetto – prosegue Chiara Cerri – è per noi un enorme piacere. Taggia, che ricordo essere ormai da anni nella lista dei ‘Borghi più belli d’Italia’, ha caratteristiche architettoniche uniche che raccontano la storia della nostra comunità e del nostro territorio. Poter valorizzare e inserire i nostri siti in questo progetto sarà un importante volano per una sempre maggiore attenzione al turismo culturale.”

Nello specifico saranno diverse le iniziative che verranno portate avanti nei prossimi anni. Tra queste l’organizzazione di giornate del Romanico per raccontare i siti e l’intero progetto; la valorizzazione dei siti volta a promuoverne la loro accessibilità; la realizzazione di cartellonistica e segnaletica con l’ausilio di QR code; l’inserimento dei percorsi nell’app/piattaforma ‘Itinera Romanica+’; lo sviluppo di discipline outdoor; e una campagna social dedicata alla promozione di tutte le iniziative che saranno organizzate e portate avanti.