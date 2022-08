A grande richiesta c’è stata una conferma, a seguito del grande successo fatto registrare lo scorso anno, nel cartellone dell’Estate Musicale Dianese. Dopo il pienone di venerdì scorso per il concerto della tribute band degli Abba, nella serata di domani martedì 23 agosto, sul palco di Villa Scarsella (inizio spettacolo ore 21.30), a Diano Marina, andrà infatti in scena Singing Musical, un affascinante viaggio musicale dai primi del ‘900 ai giorni nostri, da Gershwin ai Queen.

Sul palco saliranno il quartetto d’archi Ensemble Le Muse (Alessandra Dalla Barba e Livia Hagiu al violino, Ilaria Bruzzone alla viola e Chiara Alberti al violoncello) e la Sony Factory Band (Egidio Perduca alla chitarra e cori, Mauro Isetti al basso e cori, Paolo Facco alla batteria e cori ed Alessandro Toselli al pianoforte), affiancati dalle voci soliste dell’astigiana Daniela Placci e dell’alessandrino Max Di Lullo, due meravigliose interpreti pop. La direzione artistica e musicale dello spettacolo è curata da Andrea Albertini. Nato dalla collaborazione tra Ensemble Le Muse e la Sonic Factory (una realtà alessandrina che si occupa di produzioni musicali a 360 gradi), il concerto è dedicato, come si evince anche dal titolo, al musical. Il ricco programma comprende brani quali Il cerchio della vita (da “Il Re Leone”), Fame Soundtrack (da “Saranno famosi”), Summer Nights (da “Grease”), Heaven on their minds (da “Jesus Christ Superstar”), What e feeling (da “Flashdance”), Bohemian Rhapsody /(da “We will rock you”).

“Lo spettacolo deriva musicalmente dal nostro melodramma, visto e rivisto con il gusto artistico tutto particolare dell’America del Nord – spiega il Maestro Albertini -. In quell’area geografica ha inizio infatti il musical, costituito da una storia riconducibile alla commedia di genere brillante, spesso di argomento amoroso. L’azione viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche dalla musica, dal canto e dalla danza, che fluiscono in modo spontaneo, in una compresenza ben integrata e armonizzata. Un suo corrispondente in Italia è la commedia musicale, della quale è presente in programma il fulgido esempio di Aggiungi un posto a tavola del grande Armando Trovajoli.. Le note di Jesus Christ Superstar, Singing in the rain, Il mago di Oz, Grease, Saranno famosi, e così via, ci permetteranno di vivere quel mondo affascinante e denso di ritmi e melodie tutte a a stelle e strisce”.

La particolarità di Singing Musical è quella di aver creato una commistione tra classico e moderno, tra il suono di strumenti acustici (quartetto d’archi, pianoforte) e quello di una band ritmica (chitarra, basso elettrico, batteria). La proiezione delle sequenze cinematografiche su maxischermo e il racconto di curiosità e aneddoti completeranno un quadro di grande empatia, per una serata che si preannuncia decisamente gradevole.

La prevendita, che sta dando buoni risultati, prosegue presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina (tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30) e presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare.

Il costo del biglietto (posti numerati) è di 20 euro, con riduzione a 10 euro per gli Under 14.

Singing Musical è il quinto e penultimo appuntamento dell’11a edizione dell’Emd Festival. A chiudere la stagione sarà, nella serata di sabato 27 agosto, l’operetta La Vedova Allegra. Per un’altra serata all’insegna del ritmo e della spensieratezza.

L’Emd Festival è organizzato dalle associazioni Ritorno all’opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Info e prenotazioni: tel. 338.1118108 – info@emdfestival.it

Il cartellone completo dell’11° Emd Festival

Diano Marina – Teatro Verde di Villa Scarsella – inizio spettacoli: ore 21.30

Prossimi spettacolo

5. Martedì 23 agosto

Singing Musical

Affascinante viaggio da Gershwin ai Queen, dai primi del ‘900 ai giorni d’oggi

Posto unico: 20 euro. Ridotto Under 14: 10 euro.

6. Sabato 27 agosto

La Vedova Allegra

Operetta in tre atti, di Franz Lehar, con la Compagnia Teatro Musica ‘900

Primo settore: 25 euro, secondo settore: 20 euro. Ridotto Under 14: 10 euro.

Spettacoli già andati in scena

1. Venerdì 22 luglio

Gran Galà della Danza

Spettacolo di balletto classico e moderno

2. Venerdì 29 luglio

Walt Disney Magic & Music

Le più belle colonne sonore dei cartoni animati

3. Martedì 2 agosto

Madama Butterfly

Opera lirica completa in forma completa, di Giacomo Puccini

4. Venerdì 19 agosto

The Ultimate Abba Tribure Show, con il gruppo Abba Dream

Concerto spettacolo della Tribute Band degli Abba

Informazioni e prenotazioni: tel. 338.1118108 – info@emdfestival.it

Sito: www.emdfestival.it