Una città meglio illuminata è sicuramente una città più sicura ed é anche per questo motivo che il Comune di Tortona ha deciso di aumentare l’iniziale spesa di circa 90 mila euro per la lavori di manutenzione agli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune stanziando altri 43 mila per un totale di 134.251 euro che verranno dati alla ditta Ariet che si occupa della manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica.

Gli interventi previsti, tra l’altro prevedono l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, fra cui l’accensione e spegnimento e la sostituzione dei componenti ammalorati per vetustà o guasto.

Inoltre molti lampioni nei mesi scorsi a causa di numerosi eventi atmosferici di eccezionale potenza sono stati danneggiati per cui necessitano di continui interventi.