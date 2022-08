I “Cartelli Parlanti” del Distretto del Novese approdano a Gavi, tra i borghi Bandiera Arancione del TCI, il 27 agosto 2022.

L’amministrazione comunale di Gavi ha scelto di inaugurare il percorso di segnaletica turistica interattiva collegato alla App Visit Distretto del Novese, sabato 27 agosto 2022, alle ore 18.00, poche ore prima di un altro importante evento culturale, ospitato nell’Oratorio dei Rossi, la rassegna musicale “Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo”, non solo musica ma anche occasione per presentare due splendidi quadri del barocco genovese recentemente restaurati.

“Questa è un’occasione importante per il nostro Comune – ha spiegato il Sindaco del Comune di Gavi Carlo Massa – poiché avvia quel percorso di informazione digitale che si rende di giorno in giorno necessario per rimanere al passo con i tempi. L’opportunità di cogliere informazioni attraverso questo sistema, permette di sopperire alla mancanza fisica di un info point, che vorremmo realizzare a breve e che si andrà ad integrare con quanto già anticipato, grazie ai cartelli parlanti nel progetto pensato e realizzato dal Distretto del Novese”.

Il progetto prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con codici Qr-Code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, un info point sempre attivo, 24 ore su 24,7 giorni su 7, disponibile in italiano e Inglese, un supporto inclusivo e omogeneo per i 34 comuni del Distretto del Novese. Dopo Voltaggio,Arquata Scrivia, il progetto approda a Gavi, tra i comuni piùturistici del Distretto del Novese con 9 cartelli.

“Con questa segnaletica turistica – ha proseguito l’Assessore alla cultura di Gavi Francesca Regoli –che impiega medesima grafica e stesso criterio di utilizzo, vengono rafforzati ulteriormente i legami tra i comuni vicini, in primis quelli che hanno già aderito al progetto, con il fine ultimo di valorizzare un territorio nel suo insieme, visto e scoperto con un criterio di lettura che unisce e identifica”.

L’inaugurazione coinciderà con una nuova invasione digitale che permetterà ai visitatori di sperimentare immediatamente i “cartelli parlanti”. Si partirà alle 18.00 davanti alla Chiesa di San Giacomo, il primo Cittadino Dott. Carlo Massa e il Parroco Don Alvise Leidi avranno l’onore diinaugurare il circuito, svelando il primo cartello. A seguire una breve passeggiata condurrà all’oratorio dei Bianchi che sarà aperto eccezionalmente per l’occasione, come l’oratorio dei Rossi a cui si giungerà dopo una sosta al Portino

La conclusione dell’invasione digitale gaviese sarà sancita da un brindisi rigorosamente con il Gavi docg, il grande bianco piemontese, nell’atrio del comune.

VisitDN è un progetto scalabile realizzato dal Distretto del Novese, in partnership con In.sight e Annoluce ICT Consulting, premiato da Anci Piemonte Premio Innovazione 2020, che si compone di diversi step che di volta in volta vanno ad arricchire il progetto e a coinvolgere più attori. Si è partiti con i luoghi di cultura, poi la lingua inglese e la sezione enogastronomica grazie a Camera di Commercio Alessandria–Asti e ora la segnaletica turistica interattiva che si sta procedendo ad istallare nei 34 comuni del Distretto.

La cartellonistica che compone il percorso turistico interattivo è stata realizzata dal Distretto del Novese in collaborazione con il progetto “Territori da Vivere” grazie al supporto di Fondazione Casa di Carità Arte e Mestieri Onlus e Compagnia San Paolo. Il progetto grafico e la realizzazione dei cartelli è stata curata da Plug In srl con sede a Gavi.

Non resta che dare appuntamento a tutti, per scoprire tutte le tappe del nuovo percorso turistico interattivo, a sabato 27 agosto ore 18 presso la chiesa di San Giacomo a Gavi, muniti di smartphone e cuffiette

Come funziona la App

Una volta scaricata la App “Visit Distretto del Novese” inquadrando i qr-code non solo si potranno leggere le informazioni storiche e le curiosità sulle principali attrazioni turistiche ma anche ascoltarle attraverso il proprio cellulare che, per l’occasione, si trasformerà in un’audioguida. La app garantisce tale funzionamento anche in caso di problemi/assenza di copertura della rete mobile.

Inoltre, la app è collegata al sito del Distretto del Novese per fornire le indicazioni sugli eventi e a Google Maps per dare indicazioni sulla distanze che intercorre tra la posizione del turista e i luoghi inseriti nella app con la possibilità di poter impostare il navigatore per raggiungere agevolmente il luogo prescelto.

Inoltre, ogni punto è stato reso Social Friendly, in modo da poter condividere, sui principali social network (come Facebook, Instagram, Telegram, What’s App, Twitter) tutte le informazioni presenti nel sistema interattivo ma senza dimenticare anche la classica e-mail per far diventare tutti parte della community di #VisitDN.

Per saperne di più sulla APP https://www.distrettonovese.it/a-tavola-con-visit-distretto-del-novese/