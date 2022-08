Torna lunedì 22 agosto l’appuntamento gratuito alla scoperta del territorio di Diano Arentino con TrekYoga. Il ritrovo previsto è alle 17.00 alla chiesa di San Bernardo di Evigno, Diano Arentino. Il percorso si snoderà dalla chiesa di San Bernardo, che domina la vallata del Golfo Dianese, percorrendo mulattiere e facili sentieri che attraversano le essenze spontanee tipiche del primo entroterra, dove non di rado si possono scorgere animali al pascolo vicini alla cresta del Pizzo d’Evigno poco lontano, cima più alta dell’anfiteatro che abbraccia l’antica Communitas Diani. L’anello che passerà sopra l’abitato di Roncagli riporterà i partecipanti tra splendidi terrazzamenti di ulivi a Evigno, dove alla Piscina Panorama Dianese attendono la seduta di yoga e, per chi vorrà, l’aperitivo al costo di 10,00 euro.

Il percorso è di circa 6 km per un dislivello di 150 metri circa e una durata di 3.30 ore circa. Il trekking fa parte di un calendario estivo promosso dal comune di Diano Arentino in collaborazione con Diano Yoga e Diano Trek alla scoperta di angoli panoramici del territorio.

L’iniziativa Trek & yoga è gratuita, per chi desidererà fermarsi all’aperitivo il costo è di 10.00 euro a persona. Per partecipare è richiesta iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 di lunedì 22 agosto alla GAE Davide Fornaro +39 340 2440972. Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone, sarà un percorso fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato di un equipaggiamento adeguato. Si consigliano scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 1,5 litri), tappetino per yoga (disponibile per chi non lo avesse, previo avviso).

Il prossimo e ultimo appuntamento con TrekYoga sarà lunedì 5 settembre. Prosegue inoltre la rassegna culturale Piano Arentino, quattro serate di grande musica respirando la natura. Le prossime serate saranno quelle del 21 agosto con Tommaso Perazzo e del 29 agosto con Emanuele Bergamaschi & Kristin Raidloo che chiuderanno Piano Arentino 2022. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook Comune di Diano Arentino.