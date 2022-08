Un candle light concert, uno spettacolo a lume di candela: è questa l’idea suggestiva che anima la serata di musica del 21 agosto al Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Protagonista all’Oratorio di Santa Caterina, edificio romanico nel cuore del borgo medievale, il Ring Aroud Quartet per un Gioco di voci che affascinerà il pubblico, complici il repertorio e l’esperienza immersiva di ascolto.

Il Ring Around Quartet propone una serata dedicata alla letteratura vocale profana dell’Europa rinascimentale, con un programma fresco e vario che fa apprezzare le sfumature e i diversi caratteri di una piacevole musica di raro ascolto, dove ogni brano offre l’occasione di calarsi nella realtà dell’epoca. Il repertorio vede dunque l’amore come argomento principe, trattato in composizioni ironiche e spiritose cui si alternano brani lirici e raffinati, canti dove l’eterno gioco ritrova la poesia del sogno e del desiderio attraverso la bellezza. Gioco di voci sarà un concerto di musica vocale europea del XVI secolo, dove i cantanti si presentano a piedi nudi e in abiti leggeri, e accennano passi di danza, recitano mentre cantano, giocano con la musica e con le parole, con i movimenti e con gli sguardi.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 20.30, da una visita guidata a cura dello storico dell’arte Alfonso Sista all’Oratorio di S. Caterina, che per l’occasione sarà illuminato solo da candele.

Prossimi appuntamenti con il Festival:

23 agosto 2022 ore 21.30 Cervo, Piazza dei Corallini Wooden Elephant String Quintet

Cervo, Piazza dei Corallini Wooden Elephant String Quintet 26 agosto 2022 ore 21.30 Cervo, Piazza dei Corallini, Fabio Concato – Recital unplugged

Cervo, Piazza dei Corallini, Fabio Concato – Recital unplugged 29 agosto 2022 ore 21.30 Cervo, Piazza dei Corallini, Giuseppe Gibboni – violino, Fabio Silvestro – pianoforte

Biglietteria e informazioni

È possibile acquistare i biglietti del Festival in prevendita sul sito www.cervofestival.com, presso le agenzie accreditate (Cervo: Ufficio informazioni turistiche; Diano Marina: Dianatours; Pietra Ligure: Agenzia Viaggi Mamberto; San Bartolomeo al Mare: Gianna Giusto Viaggi; Imperia: Libreria Ubik, Felcar Viaggi) oppure il giorno stessodell’evento, in loco. I titoli di ingresso con posti a sedere sulla gradinata di accesso alla Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria allestita all’interno dell’Oratorio di S. Caterina. Le riduzioni per studenti e bambini verranno applicate esclusivamente agli ingressi con posto a sedere sulla gradinata.

Il 59° Festival di Cervo 2022 garantisce l’ingresso gratuito alle persone diversamente abili.

È inoltre attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli in Piazza dei Corallini.

Ogni informazione su programma, biglietteria e logistica su www.cervofestival.com

Il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo è sostenuto da Regione Liguria, Provincia di Imperia, Comune di Cipressa, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fai – Fondo Ambiente Italiano, Fratelli Carli, Lions Club Imperia Host, Confindustria Imperia, Proloco Progetto Cervo, Cooperativa di Comunità Pollaio Aperto. Rai Radio 3 è media partner dell’evento, che ha ottenuto il patrocinio di Rai Liguria. Il Festival collabora inoltre con Borghi più Belli d’Italia, Concours Géza Anda, Borgate dal Vivo, Festival Teatrale di Borgio Verezzi, Levanto Music Festival – Massimo Amfiteatrof, Società dei Concerti La Spezia, Associazione Amici di Paganini, ARD International Music Competition Munich, Club Tenco, GOG Giovine Orchestra Genovese, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Si ringraziano Il Giardino dell’Edilizia, Hotel Rossini al Teatro, Fratelli Carli C. Bechstein Pianosolo.