Tra i luoghi più suggestivi dell’Alto Adige, la Val Pusteria si estende per un centinaio di chilometri tra l’Alto Adige e il Tirolo Orientale, caratterizzata, altresì, da un territorio di vegetazione lussureggiante in cui si alternano ampie distese di prati a boschi fitti e altopiani. In questo contesto paesaggistico spiccano i piccoli paesi di montagna della valle, dove fare gite e passeggiate in famiglia alla scoperta delle tradizioni culturali e gastronomiche che contraddistinguono la Val Pusteria.

Da questa valle straordinaria si sviluppano Val Casies, Valle Anterselva o la Val Badia, meravigliose valli laterali animate da natura incontaminata e un vivace paesaggio culturale: .

Un territorio da scoprire: Brunico

A ridosso del Plan de Corones, Brunico è il fulcro della valle. Ciò che la rende curiosa agli occhi dei turisti è la presenza di colori e particolarità architettoniche. Nella medievale via Centrale, le boutique di brand di lusso ben si accostano alle piccole botteghe locali. La Val Pusteria è rinomata anche per le sue eccellenze gastronomiche e l’artigianato artistico tradizionale, che non passa inosservato. Tra una caffetteria e l’altra, a pochi passi merita una visita il castello di Brunico che ogni anno attrae un soddisfacente flusso turistico.

Passeggiare si, ma anche sciare al Plan de Corones, distretto sciistico numero 1 in Alto Adige, che non ha praticamente eguali. D’inverno è un punto di ritrovo per gli sportivi invernali, d’estate è un parco divertimenti per chi va in mountain bike, pratica parapendio o, semplicemente, sceglie un’escursione in solitaria o in famiglia.

Lago di Braies: la perla della Val Pusteria

Impossibile non conoscere il Lago di Braies, collocato a nord del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, nell’Alto Adige orientale. Situato a 1.496 m sopra il livello del mare, questo lago di montagna colpisce in particolar modo per le sue acque blu notte dai riflessi smeraldini, con le Dolomiti che lo abbracciano delicatamente.

Non è un lago stagionale il lago di Braies, perché sia d’inverno che d’estate è meta di gite di gruppo e di famiglia, nonché il punto di partenza per tour ed escursioni nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies o divertenti esplorazioni in barca.

Family Hotel Val Pusteria: la vacanza è servita!

Escursioni, gite, ma anche momenti di relax e benessere. Questa la ricca offerta dei family hotel in Val Pusteria, luogo di soggiorno in grado di ospitare famiglie, coppie e viaggiatori solitari, grazie a un ampio pacchetto di servizi che appagano adulti e bambini.

Ed è proprio rivolto ai bambini il ricco programma di attività ludiche, ricreative e culturali, affiancato a un pacchetto di esperienze dedicate al relax per i genitori e tutta la famiglia. Grande attenzione alla proposta gastronomica, dalla colazione alla cena, caratterizzata da prodotti freschi, del territorio, preparati da esperti chef locali.

I family hotel in Val Pusteria offrono escursioni guidate, gite a parchi avventura, bike tour su percorsi ciclabili o, in inverno, attività sciistiche per bambini. La vostra vacanza in Val Pusteria per gli ospiti più piccoli è un mix di avventure da vivere insieme ai più grandi, alternandole con piccole pause di relax e benessere.

All’interno dei family hotel in Val Pusteria, a disposizione per i suoi ospiti area spa per famiglie separata e una piscina naturale bio, dove i bambini possono nuotare e giocare in piena libertà senza arrecare disturbo al resto della clientela. Nell’area della sauna tessile per famiglie si trovano, invece, una cabina a infrarossi, una sauna finlandese alla betulla, un bagno romano, un bagno turco e una sauna alle erbe.

Per chi sceglie il benessere in acqua, la piscina panoramica indoor con vetrata panoramica offre una vista mozzafiato sul paesaggio affascinante della Val Pusteria, mentre la piscina outdoor non è certamente meno suggestiva, grazie anche al piacere e al tepore dell’acqua che avvolgerà ogni ospite.

La piscina riscaldata esternaè dotata di lettini massaggianti, dal forte potere rilassante, supportata dall’incantevole panorama da godersi soprattutto nelle calde sere d’estate.

Ancora una chicca per la famiglia grazie al laghetto naturale di 25 metri, che ospita una zona per bambini, oltre a esclusivi posti all’ombra, letti a baldacchino per i clienti più esigenti e l’impareggiabile contesto naturale della Val Pusteria.

Che sia per rilassarsi, divertirsi o andare alla scoperta di un territorio ricco di contrasti naturalistici, la Val Pusteria è la meta ideale per tutte le famiglie.