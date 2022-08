L’episodio, a dir poco sicuramente strano e inusuale, si è verificato nella notte fra Domenica e Lunedì e ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

I pompieri seppur in tuta e pronti ad intervenire tempestivamente in caso di emergenza stavano riposando all’interno della caserma in viale Piemonte a Tortona, quando all’ improvviso un automobilista di passaggio segnala che su una piazzola lungo la strada provinciale che collega Tortona a Garbagna è parcheggiata un’autovettura con una ruota in fiamme.

I pompieri partono immediatamente e quando raggiungono il luogo segnalato trovato un’auto con una ruota che effettivamente sta bruciando e provvedono a spegnerla.

La stranezza consiste nel fatto che l’auto è chiusa a chiave e chi era alla guida no ha segnalato nulla.

Forse il proprietario non aveva con sé il telefono cellulare o forse chissà per quale motivo si è allontanato senza dare l’allarme. Fatto sta che per fortuna, grazie ai pompieri tutto è stato risolto.