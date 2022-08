Diano Marina è una città sempre più sicura e anche per l’estate in corso il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha incrementato i controlli della Polizia Locale.

“Sulla base delle esperienze degli anni passati – dice il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – per la stagione estiva, grazie anche alla presenza di due agenti stagionali, è stato predisposto, ogni giorno, un turno aggiuntivo che termina alle ore 21:00 oltre alle consuete turnazioni. Inoltre, è stato attivato il “progetto estivo”, su base volontaria esattamente come negli anni precedenti, a cui hanno aderito 4 agenti. Tale progetto prevede, sempre in linea con l’esperienza degli anni scorsi, la presenza della pattuglia della Polizia Locale sino alle ore 24:00 nelle serate interessate da manifestazioni (ad esempio, era presente in occasione della notte bianca con il concerto di Malika Ayane) o in quelle che prevedono maggior affluenza di turisti e dove si ipotizzano maggiori problematiche sul territorio.”

I controlli ovviamente non finiscono certamente qui.

“A tutela della sicurezza dei cittadini e degli imprenditori, con il preciso scopo di prevenire eventuali incidenti – conclude il Sindaco – ho chiesto di poter avere una maggior vigilanza, aggiungendo il servizio di personale privato addetto alla sicurezza. Non dimentichiamo che gli eventi si svolgono all’aperto e che molto spesso sono disturbati dalla presenza, nel migliore dei casi, di qualche maleducato. Questo intervento è stato voluto anche per tutelare la professionalità degli artisti.”