Stiamo attraversando un periodo storico complesso, molto particolare, con una grossa emergenza climatica che incombe su di noi. Il riscaldamento globale, infatti, oramai è una realtà sotto gli occhi di tutti. Il clima è stato sconvolto dall’aumento delle temperature terrestri, con ovvie conseguenze non solo sugli esseri umani, ma anche sulle coltivazioni, sulle piante in generale e sugli animali domestici. E noi oggi ci concentreremo proprio sull’impatto dell’emergenza climatica su di essi.

L’impatto dell’emergenza climatica sugli animali domestici

Gli animali domestici, come tutti gli esseri viventi, sono soggetti ai cambiamenti ambientali e possono dunque soffrire le variazioni repentine del clima e delle temperature. E se noi abbiamo l’esigenza di proteggerci dal caldo, dobbiamo sempre tenere a mente che anche loro hanno questa necessità, e che la loro salute dipende proprio da chi ha il compito di accudirli con amore. Il discorso non cambia per gli animali selvatici che anzi, corrono dei grandi rischi. Bisogna quindi fare attenzioni ai nostri cani e ai nostri gatti, perché non possono dirci cosa non va, come si sentono e di cosa hanno bisogno, né possono intervenire in prima persona.

Per questo motivo è importante fare attenzione alla loro salute, ad esempio assicurandosi che abbiano sempre accesso all’acqua, per impedire che possano disidratarsi. In secondo luogo, è bene sottolineare che gli esseri umani non sono gli unici che possono soffrire i colpi di calore. Anche i cani e i gatti sono esseri viventi soggetti a queste problematiche, così come qualsiasi altro animale, sia esso domestico o selvatico. Nel prossimo paragrafo andremo a scoprire insieme alcuni consigli utili per fare la nostra parte, e per ridurre il fenomeno del climate change.

Le possibili attenzioni per frenare il cambiamento climatico

Come abbiamo visto, il cambiamento climatico è una realtà che riguarda tutti noi, uomini e animali. Per cercare di mitigare gli effetti di questo fenomeno, è importante adottare alcuni comportamenti più virtuosi nella nostra vita quotidiana. Si dovrebbero ad esempio ridurre i consumi energetici, e optare per delle fonti di energia rinnovabili. In tal senso è bene sottolineare che online esistono alcuni fornitori di energia verde come ENGIE, ad esempio, che appunto portano nelle nostre case elettricità derivata al 100% da fonti green come il fotovoltaico. Si suggerisce inoltre di fare molta attenzione anche a tavola, riducendo ad esempio i consumi di carne rossa, che ha un impatto ambientale molto elevato.

Un altro modo per risparmiare energia e acqua è quello di preferire le docce brevi ai bagni lunghi, e di utilizzare sempre bagnoschiuma e saponi ecologici. Inoltre, è importante limitare il più possibile l’uso dell’automobile o, meglio ancora, utilizzare i mezzi pubblici, la bicicletta o i mezzi elettrici. Un ulteriore suggerimento prezioso riguarda l’utilizzo di materiali green al posto della plastica che, come sappiamo, produce un danno elevato all’ecosistema, in quanto è molto difficile da smaltire. Infine, serve molta attenzione e rispetto anche nei confronti dei consumi idrici, visto che l’acqua è un bene prezioso, fondamentale per la vita sul nostro pianeta.