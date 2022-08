Torna domenica 28 agosto il Festival Appennino Futuro Remoto con una seconda edizione che vedrà Carrega Ligure in alta Val Borbera accogliere la band folk rock Modena City Ramblers con il concerto Seduti sul tetto del mondo. Un evento prestigioso per il Comune dell’alta Val Borbera che ha voluto fortemente realizzare la manifestazione con un grande sforzo organizzativo nonostante l’isolamento sul versante della strada di Cabella a causa della frana che ha blocca la strada provinciale 147 dal 1′ maggio scorso.

“Abbiamo voluto dare un segnale chiamando una band molto seguita perchè, al di là della frana, le attività del nostro paese non si sono fermate, dice il Sindaco Luca Silvestri. Il territorio è vivo e vogliamo far arrivare il messaggio che non molliamo. La manifestazione fa parte del progetto che ha come partner la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, l’Ente Parco Appennino Piemontese, il Gruppo Spontaneo Trallalero e quest’anno è risultato vincitore del bando Borghi Storici dell’Unione Europea e Ministero della Cultura che il Comune di Carrega Ligure ha vinto piazzandosi 6′ in Italia su 1800 domande. Un contributo di 1.598.000,00 euro distribuiti in quattro anni in cui sarà sviluppato il progetto molto articolato che va dalla creazione di albergo e museo diffusi, ristrutturazione di percorsi, convegni, start up, borse di studio e molte altre iniziative mirate a creare posti di lavoro e a ripopolare la valle”

Domenica sarà una giornata ricca di eventi a cominciare dal mattino alle 11 nella Piazza della Chiesa dove sarà presentato Appennino Futuro Remoto e la Targa Lignea del futuro Museo di Carrega Ligure da un’idea di Laura Parodi e Chiara Nicastro realizzata da Gigi Guerrini.

Dopo aver raggiunto attraverso un antico sentiero l’area espositiva di Prato dei Pussai un luogo bellissimo immerso nel verde , al suono del piffero di Fabrizio Ferrari, fisarmonica di Fabio Paveto e musa di Andrea Capezzuoli si danzerà mentre nell’area espositiva si potranno assaporare prodotti del territorio, ma anche provare strumenti di liuteria, consultare libri, misurarsi con l’arte terapia lavorando la ceramica, oppure giocare e scoprire giochi antichi

Dalle 13,00 il pranzo a cura dello chef Massimo Martina con un contorno particolare fatto di suoni e canti intorno al tavolo

Si potranno provare le biciclette per E-Bike o fare un massaggio reflessologico del piede

Per i bambini il Laboratorio Terra di Fiaba dell’ Ecomuseo Cascina Moglioni curerà la lettura di Fiabe dell’Oltregiogo mentre con Massimo Martina diventeranno piccoli casaridivertendosi a fare il formaggio e potranno portarsi a casa la loro formaggetta.

La voce sarà al centro del laboratorio di Matteo Calabrò: Vocalità e canto e la danza tradizionale sarà proposta da Elisa Testa ed Emiliano Borello dei Trigomigo che accompagneranno i partecipanti allo stage alla scoperta delle Courente della Val Varaita.

Alle 17,45 Modena City Ramblers con il concerto “Seduti sul tetto del mondo”

Ingresso libero: chiediamo un libro per arricchire le biblioteche del Comune di Carrega

COME RAGGIUNGERCI:

da Casa del Romano NON da Cabella Ligure causa frana

Info: appenninofuturoremoto@gmail.com Tel. 3494487870 – 3703110014 – 328646073