Fine settimana con ben due eventi in calendario per il circolo gremiaschese “vediamoci a Gremiasco” che si appresta a chiudere in bellezza un’estate straordinaria ricca di manifestazioni che da giugno hanno animato il piccolo paese della val Curone attirando numerosissime persone.

Si inizia sabato 27 con la festa dei coscritti 2004 delle valli Curone e Grue. I neo maggiorenni concluderanno una tre giorni di festeggiamenti proprio al centro sportivo dove alle 22,30 sfileranno al cospetto di amici e parenti per poi scatenarsi con la musica disco di dj Pigi. Domenica 28 serata gastronomica: alle 20 cena con piatti del territorio, accompagnata dalla musica anni ’60 dei Barracuda, gruppo varzese molto apprezzato nella zona.

Intanto sono stati un grande successo i “concertini dei giovani” che si sono tenuti nelle chiese parrocchiali di Fabbrica e San Sebastiano Curone lo scorso fine settimana. Il numeroso pubblico ha potuto apprezzato le esibizioni strumentali di giovani e talentuosi musicisti e la coinvolgente vivacità del coro, composto da semplici appassionati, che ha proposto un repertorio di canti ebraici e pop. Il tutto sotto la direzione del maestro Giorgio Ubaldi.



Lorenza Cavanna