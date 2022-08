La band tortonese Anxia Lytics, arrivata seconda nel programma di Carlo Conti, The Band, aveva conquistato i giudici – Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento – e il pubblico.

«Questa band è straordinaria» aveva commentato Gianna Nannini dopo averli sentiti cantare “Com’è straordinaria la vita” un brano di Dolcenera, la loro tutor, che si è messa in gioco esibendosi con loro. Gli Anxia Lytics hanno ottenuto il massimo dei voti da parte dei tutor (35 punti) e 26 punti dalla giuria, ma non è bastato per superare l’Isola delle Rose che era più alta in classifica.

Come secondo brano hanno poi riproposto la loro versione di “A mano a mano” di Rino Gaetano, cantata nella prima puntata. Anxia Lytics era la band più giovane del programma. Si esibiranno in piazza, partendo dopo l’ultimo sparo dei fuochi Nicolas Megna (batteria) e Samuele Perduca (chitarra) tortonesi, Luca Furfaro al basso di Rossiglione (Genova) e la cantante, Alessia Gerardi da Bergamo. Quest’ultima è stata anche ritenuta la migliore voce tra tutte le band e ha cantato “L’America” di Gianna Nannini accompagnata da una band formata dai migliori musicisti scelti tra tutti i gruppi.