C’è fermento per la terza edizione di Novi Gelato in Festa, che si aprirà con un’anteprima la sera del 4 agosto, a partire dalle 20,30, per poi proseguire fino a domenica 7. L’evento vuole valorizzare la maestria delle gelaterie artigianali e l’alta qualità delle materie prime. Negli stessi giorni si svolgerà anche la tradizionale “Fiera d’Agosto” con le bancarelle in viale Saffi dal 5 al 7 agosto. In programma anche il concerto della Madonna della Neve del Corpo Musicale “Romualdo Marenco” il 3 agosto, alle ore 21, in piazza Dellepiane.

Tra le novità di quest’anno di Novi Gelato in Festa il gusto speciale dedicato ai prodotti tipici del Distretto del Novese. Le gelaterie hanno risposto con entusiasmo proponendo un bel ventaglio di gusti speciali. Protagonisti indiscussi della festa saranno i prodotti De.Co. del Distretto del Novese (canestrello, bacio di dama, moretto, ceci della Merella) e il cioccolato nelle sue diverse declinazioni.

I GUSTI SPECIALI edizione 2022

• Riccardo il Gelatiere propone come gusto speciale Il Gianduiotto;

• Nicolò Capatti Pasticceria Gelateria Giardini propone Robiola Mi e Ti, una base di ricotta variegata con fragoline di Tortona e biscotto di meliga, oppure con crespella di ceci della Merella e confettura di cipolle di breme a scelta del goloso avventore;

• Elvezia Bar Pasticceria Gelateria propone Novi Elvezia: panna d’alpeggio con nocciola trilobata igp Piemonte, gianduia e cristalli di sale;

• Giuliateria 1860 Bar Gelateria propone Canestrello novese e gianduia;

• Forno dell’antica ricetta panificio, gelateria, bistrot propone il gusto al Bacio di Dama;

• Bar Marenco propone il Moretto di Gavi realizzato dal Bar Gelateria Matteo di Gavi. (aperto il 5-6-7 agosto, chiuso il 4 sera).

Per completare il Passaporto del Goloso si avrà tempo dalle 20,30 del 4 agosto fino alle 23.59 del 7 agosto 2022. Si dovranno collezionare in totale 8 timbri, 6 corrispondenti alle gelaterie aderenti e 2 pit stop “speciali”: quello del Distretto del Novese sarà ottenibile solo il 4 agosto dalle 20,45 alle 23,59 (la postazione sarà “a sorpresa” in prossimità di una delle gelaterie), mentre il 5 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 19,30 è previsto un pit stop speciale presso la Bottega del San Coniglio, in Piazza Carenzi. Proprio qui, il 5 agosto alle ore 11 ci sarà il Laboratorio gratuito del Gelato, adatto dai 4 ai 104 anni! Informazioni e prenotazioni allo 0143341974 o scrivendo una mail a info@labottegadelsanconiglio.it.

Il Passaporto serve per viaggiare e anche quello di Novi Gelato in Festa non fa eccezione, infatti l’itinerario permetterà di passeggiare lungo tutta Novi Ligure, da Via Roma a Viale della Rimembranza. La passeggiata alla ricerca delle gelaterie potrà trasformarsi in un pretesto per scoprire le bellezze del centro storico di Novi Ligure, aiutati dalla app Visit Distretto del Novese scaricare gratuitamente da Google Play e App Store, disponibile in italiano e inglese.

Ci sarà tempo dal 5 al 7 agosto per completare il passaporto che permetterà di ottenere, una “merenda gelatosa” (un cono gelato 2 gusti max 3 persone) in una delle gelaterie aderenti all’iniziativa Novi Gelato in Festa 2022, a scelta del goloso avventore, da gustare a settembre 2022.

Ma non è finita qui: Novi Gelato in festa permettere anche quest’anno di giocare con le gelaterie, per decretare la Regina della festa e provare ad aggiudicarsi 1kg di gelato!

In questi tre giorni dedicati al gelato artigianale, basterà seguire su Instagram l’account ufficiale della manifestazione @novigelatoinfesta, fotografare il proprio cono o coppetta, postare la foto taggando @Novigelatoinfesta e la gelateria o inviarla tramite messaggio (non saranno valide le storie).

La “Regina della Festa”; sarà la gelateria che sarà protagonista in più foto sull’account instagram @novigelatoinfesta.

Anche per questa edizione 2022, in palio 1 kg di gelato, ma con una novità, la suddivisione in 2 categorie:

• l’autrice/autore della foto che riceverà più like (non saranno conteggiati i commenti) spetterà una vaschetta da 1/2 kg di gelato offerta dalla gelateria Regina della Festa 2022 Per farsi votare ci sarà tempo fino alle 12.00 del 29 agosto 2022.

• la foto di gruppo più numerosa, riceverà una vaschetta da 1/2 kg di gelato offerta dalla gelateria Regina della Festa 2022. A parità di numero di golosi, vincerà la vaschetta la foto con più like. Il passaporto del goloso potrà essere ritirato presso le gelaterie aderenti all’iniziativa o scaricandolo dal sito www.distrettonovese.it