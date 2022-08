Un nuovo libro con molti agganci e tanti risvolti nella società. Whatslove l’ultima opera di Francesca Patton e Mattia Coser è qualcosa di nuovo e da leggere.

Francesca Patton

“Si tratta di un genere letterario nuovo – dice Francesca Patton – il primo libro whatsapp, un romanzo di formazione epistolare postmoderno. Il libro lo ho scritto in un modo altrettanto originale, perchè è un libro a quattro mani, nato con la collaborazione di un altro filosofo trentino, Mattia Coser, che lavora in Austria. “

Ecco succintamente di cosa tratta.

Laura J. Freedman è una studentessa di liceo che non ha più alcuna ambizione nella sua vita, se non quella di rimanere nella sua stanza e guardare film per cercare di non andare a fondo. Contro ogni sua aspettativa, presto ci sarà una svolta nella sua vita, incontrerà Fabio e Lorenzo, due poli opposti: il primo è misterioso, freddo e distante, il secondo sicuro di sé e (fin troppo) estroverso. Fabio o Lorenzo, acqua o fuoco, chi tra i due saprà farsi strada nel cuore di Laura e lasciare che le fiamme non cessino mai di ardere? Chi porterà spensieratezza, amore e rinascita nella sua vita? Chi riuscirà a buttare giù i muri entro cui lei si rifugia? Un romanzo nuovo cari lettori, un Whatsbook in cui Laura vi prenderà per mano permettendovi di entrare in un pezzo del suo mondo e vi porterà nella sua vita facendovi fare un giro sulle montagne russe.

BIOGRAFIE

Francesca Patton, giornalista e docente di lettere, è autrice di Dalla nausea all’indifferenza (Ancora Editore), Il magico mondo di Nyu (Europa Edizioni), Liberi di essere liberi, storia di una ex fumatrice (Mandragora Editore), Lanterna di Luce (Stillarte Edizioni), La tigre e l’aquila, quando la rivoluzione ebbe inizio (Luoghinteriori Editore); diversi suoi saggi, racconti e poesie sono pubblicati in riviste letterarie dedicate.

Mattia Coser è laureato in Filosofia e Linguaggi della Modernità presso l’Università di Trento. Attualmente sta ultimando un dottorato di ricerca in Filosofia della religione presso l’Università di Vienna. È insegnante, traduttore di testi filosofici e teologici, autore di una monografia e di svariati articoli di argomento filosofico e religioso.

Whatslove di Francesca Patton e Mattia Coser

Genere: Narrativa

Prezzo: € 14,00

Data di uscita: 1/8/2022