Con l’inizio del mese di agosto il nuovo Planetario di Imperia amplia e modifica la propria offerta di divulgazione e intrattenimento. Ai quattro spettacoli già disponibili andranno infatti ad aggiungersene uno specifico per il periodo delle “stelle cadenti” e uno in lingua inglese.

Tre spettacoli fra quelli proposti (“Il cielo dell’estate”, “Viaggio nel Sistema Solare” e “Alla scoperta delle stelle cadenti”) si basano prevalentemente sulle spiegazioni del planetarista, gli altri tre (“L’universo invisibile”, “I pianeti delle altre stelle” e lo spettacolo in lingua inglese “From Europe to space”) su video registrati che vengono lanciati dal planetarista, comunque presente in sala per un’introduzione e per le conclusioni finali. Ogni spettacolo ha una durata di circa 40/45 minuti.

Rispetto ai mesi di giugno e luglio ci sarà anche una leggera variazione nell’orario (il primo spettacolo viene anticipato alle 18.30 e il secondo alle 19.30) e ne viene inserito uno aggiuntivo in lingua inglese il sabato sera, portando a quattro il numero degli spettacoli previsti per quella giornata.

A partire da sabato 6 agosto e fino al termine del mese verrà inoltre esposto, al termine della presentazione in Planetario, un vero esemplare di meteorite che potrà essere osservato dal pubblico con la spiegazione del planetarista.

“Come Amministrazione crediamo molto nel Planetario di recente inaugurazione. Oggi il nostro obiettivo è farlo conoscere il più possibile. Con il sindaco abbiamo condiviso l’idea di sfruttare agosto, mese turistico per eccellenza, per far avvicinare le persone a questa struttura all’avanguardia. Abbiamo dunque elaborato con il planetarista una proposta specifica per ampliare l’offerta. A settembre saranno poi aggiunti, durante “Vele d’Epoca”, uno spettacolo sulla navigazione astronomica e un altro in lingua inglese. Dopo la metà di settembre, con la riaperture delle scuole, prenderà il via invece un programma specifico per le scolaresche”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

Di seguito l’elenco completo, con gli orari, degli spettacoli in programma:

Venerdì 5 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 L’universo invisibile

Ore 21.30 Viaggio nel Sistema Solare

Sabato 6 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 I pianeti delle altre stelle

Ore 20.30 From Europe to space

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Domenica 7 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 I pianeti delle altre stelle

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Venerdì 12 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 L’universo invisibile

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Sabato 13 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 I pianeti delle altre stelle

Ore 20.30 From Europe to space

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Domenica 14 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 I pianeti delle altre stelle

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Venerdì 19 agosto

Ore 18.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Ore 19.30 L’universo invisibile

Ore 21.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Sabato 20 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 I pianeti delle altre stelle

Ore 20.30 From Europe to space

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Domenica 21 agosto

Ore 18.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Ore 19.30 L’universo invisibile

Ore 21.30 Viaggio nel Sistema Solare

Venerdì 26 agosto

Ore 18.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Ore 19.30 L’universo invisibile

Ore 21.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Sabato 27 agosto

Ore 18.30 Il cielo dell’estate: costellazioni, stelle e pianeti

Ore 19.30 I pianeti delle altre stelle

Ore 20.30 From Europe to space

Ore 21.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Domenica 28 agosto

Ore 18.30 Alla scoperta delle stelle cadenti

Ore 19.30 L’universo invisibile

Ore 21.30 Viaggio nel Sistema Solare

I biglietti possono essere acquistati all’ingresso del Museo Navale, in tutte le strutture museali in orario di apertura oppure online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/tour/comune-di-imperia/3080

Tutte le informazioni sempre aggiornate sono disponibili su www.imperiaexperience.it