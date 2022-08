Il Comune di Voghera ha concesso il patrocinio e la collaborazione, attraverso l’erogazione di un contributo di € 1.000, per la manifestazione sportiva organizzata dall’ASD American Sport Association, in programma dal 18 al 21 agosto 2022 presso il CowBoys Guest Ranch di via Morato. La kermesse di livello internazionale denominata “Campionato Mondiale di Paragility e Agility Dog Meticci” – 15° edizione dell’IMCA (International Mix and Breed Championship) e 13° edizione del PAWC (Paragility World Cup), prevede un percorso ad ostacoli, che deve essere affrontato dal cane, accompagnato dal proprio conduttore, nel minor tempo possibile e senza ricevere penalità.

“Come Amministrazione Comunale siamo lieti ed onorati di aver concesso il patrocinio e un contributo per l’organizzazione di questa manifestazione internazionale sportiva ed inclusiva – sottolinea l’Assessore allo sport Simona Virgilio -. Per questo ringraziamo l’ASD American Sport Association con cui collaboriamo e abbiamo in atto una sinergia costruttiva. Si tratta, inoltre, di un’ottima occasione per dare il giusto lustro al CowBoys Guest Ranch, realtà sempre attiva e punto di riferimento a livello internazionale per diverse iniziative”.

L’evento, ad ingresso gratuito, possiede un forte richiamo internazionale che promuove l’inclusione, poiché prevede la partecipazione anche di persone disabili ed è atteso da numerosi appassionati della disciplina. L’intento è quello di creare momenti di aggregazione sociale e di promozione della pratica cinofila di questo sport che prevede un percorso ad ostacoli ispirato al percorso ippico. Si tratta di attività di privati o associazioni che contribuiscono a diffondere la cultura sportiva come momento di aggregazione sociale attraverso una disciplina sportiva. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero di telefono 0383/364631.

“Siamo orgogliosi di organizzare nuovamente un evento così importante, dopo l’edizione del 2014 – spiega Carlo Riccardi, presidente dell’ASD American Sport Association -. Invito tutti, appassionati e non, a partecipare, in quanto assistere dal vivo ad iniziative del genere, in particolar modo alla Paragility, risulta davvero coinvolgente ed emozionante”.

“Si tratta dell’unica competizione che gestisce il discorso Paragility – le parole di Cristian Oggioni, responsabile e allenatore della nazionale italiana Agility e Paragility -. Saranno protagonisti meticci provenienti da tantissime nazioni. L’appuntamento risulta importante e di forte richiamo”.