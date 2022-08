Eccezionale affluenza di pubblico per i coscritti delle classi 1962, 1972 e 1982 che hanno festeggiato sabato scorso presso il centro sportivo comunale ‘vediamoci a Gremiasco’. I gruppi dei neo quaranta, cinquanta e sessantenni hanno cenato al ristorante Belvedere per poi scendere al centro sportivo dove li attendevano amici e parenti per ballare e divertirsi al ritmo della travolgente musica disco anni 70, 80 e 90.

Lorenza Cavanna