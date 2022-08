Grande partecipazione di pubblico all’incontro che si è tenuto alla Polifunzionale martedì 2 agosto per parlare del previsto quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-Voghera.

Organizzato e condotto dagli amministratori, l’incontro, esclusivamente informativo, ha permesso di presentare a grandi linee il progetto preliminare previsto da RFI per il raddoppiamento dei binari nell’area urbanizzata del paese pervenuto all’ufficio tecnico del Comune.

Dagli interventi, numerosi e puntuali, fatti dai cittadini presenti in sala, è emersa la grande preoccupazione per il devastante impatto ambientale che la nuova linea ad alta velocità a fianco di quella storica avrebbe sul paese, nonostante le previste misure già in progetto per insonorizzare e ammortizzare il traffico ferroviario superveloce.

Dall’incontro sono emerse tante criticità che il progetto presenta e che in occasione dei prossimi sopraluoghi effettuati in loco, saranno presentate ai tecnici responsabili della grande opera, sia da parte dell’amministrazione tutta, sia da parte del nuovo Comitato, istituito seduta stante per acclamazione, che affiancherà l’amministrazione in questo iter, che si prevede lungo, di confronti, dibattiti, richieste, proposte e quant’altro possa tutelare la comunità pontecuronese.