Sabato 6 agosto alle 19.00 a Palazzo Viale si riunisce il Consiglio Comunale di Cervo. Questo l’ordine del giorno:

• Approvazione verbali seduta precedente

• Informativa in merito alla situazione di emergenza idrica in atto

• Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 113 in data 30/07/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d. Lgs. N. 267/2000

• Modifiche allo statuto della Società consortile Rivieracqua S.c.p.a. Approvazione testo aggiornato.

• Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al Servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023

• Approvazione rinnovo convenzione tra i Comuni di Diano Castello, Cervo, Diano Arentino, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi per la gestione in forma associata delle funzioni delegate di cui all’art. 9 comma 1 della L.R. 13/14 e ss.mm. e della Commissione locale per il paesaggio.